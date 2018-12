Mercati allo sbando: “ingresso in fase orso, -20% da qui a metà 2019″

Gli analisti non hanno più dubbi: le recenti correzioni di Wall Street sono un segno evidente che il mercato è entrato nella fase orso, che viene normalmente identificato con il calo dell’azionario del 20% dai massimi. È di questa idea Ed Clissold, capo strategia per il mercato americano di Ned Davis Research, che in un’intervista alla CNBC ha detto:

“Un tipico mercato orso, non associato alla recessione, comporta un calo del 20 per cento, o forse un po ‘di più. È quello che ci aspetta nei prossimi mesi”.

Se la previsione fosse vera, lo S&P 500 cancellerebbe 588 punti dal massimo storico di 2940.91 punti raggiunto lo scorso 21 settembre. L’indice ha chiuso venerdì in territorio di correzione a 2.633,08 punti (-10% dai massimo, – 4,6% nella settimana).

Clissold aveva già messo in conto una mercato ribassista per il 2019, a causa del nervosismo sul rialzo dei tassi d’interesse, delle tensioni commerciali della Cina negli Stati Uniti e del rallentamento della crescita degli utili e dell’economia. Tuttavia, l’esperto ha deciso di rivedere in basso le sue previsioni a causa di “gravi” danni tecnici dalla correzione di ottobre.

Come se non bastasse, il mercato potrebbe presto essere colpito da un’altra serie di notizie negative.

“La crescita degli utili, per effetto della fine dei benefici delle politiche fiscali di Trump, potrebbe rallentare oltre le previsioni “, ha detto Clissold.

In un quadro che appare tutt’altro che positivo, l’unica notizia positiva è che almeno per ora non si vede alcun segno di recessione.

“La fase orso non accompagnata da una recessione dura in media circa sette mesi. Quindi, questo ci porterà all’inizio del secondo trimestre”, ha detto Clissold.

Nonostante le incognite, Clissold si aspetta che le azioni registreranno un rally nella seconda metà del 2019 e il mercato alla fine del prossimo anno chiuderà con guadagni intorno al 10%.