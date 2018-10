FCA, verso cessione di Magneti Marelli ai giapponesi di KKR

Vicina la cessione di Magneti Marelli. Nei prossimi giorni Calsonic Kansei società giapponese di proprietà del fondo di private equity KKR dovrebbe firmare la lettera di intenti per acquistare Magneti Marelli per 5,5 miliardi di euro.

Lo riporta Bloomberg secondo cui la vendita comprenderebbe anche il debito pari a 600 mila euro e che nell’accordo potrebbero essere scorporate alcune attività di Magneti Marelli. Secondo indiscrezioni, la transazione potrebbe escludere piccole parti dell’attività di Magneti Marelli, come l’unità che produce cruscotti e paraurti in plastica. Per Bloomberg, Fca e KKR avrebbero trovato un accordo di principio sul prezzo e potrebbero annunciare l’intesa entro la fine del mese. A fine mese, il 30 ottobre per l’esattezza, il nuovo AD di Fca Mike Manley si preparerà ad affrontare la sua prima vera trimestrale, dopo la scomparsa di Sergio Marchionne e potrebbe annunciare proprio in quell’occasione lo scorporo di Magneti Marelli. La cessione fa parte dei disegni di Marchionne, che già il primo giugno aveva avviato lo scorporo della società con la presentazione del piano industriale 2018/2022. Magneti Marelli dà lavoro a oltre 40.000 persone e nel 2016 ha generato, stando al sito dell’azienda, 7,9 miliardi di euro di ricavi.

Un’unione tra Magneti Marelli e Calsonic Kansei creerebbe un gruppo con oltre 17 miliardi di dollari di vendite annue e 65mila lavoratori. FCA avrebbe respinto un’offerta il mese scorso inferiore di oltre 1 miliardo di euro alla cifra di 6 miliardi stabilita dai vertici del gruppo italo americano.Senza il giusto prezzo, la soluzione preferita sarebbe stata lo spin-off, che era stato approvato dal suo consiglio ad aprile. Al momento della scrittura a Piazza Affari il titolo Fca perde l1,71%.