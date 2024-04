Zurich Bank, 18 nuovi ingressi: si allarga la rete in tutta Italia

Zurich Bank si rafforza ulteriormente con l’ingresso in tutta Italia di 18 nuovi professionisti nella propria rete di consulenza finanziaria, anche acquisendo giovani in grado di favorire il ricambio generazionale e rafforzare la rete in ottica futura. Ad annunciarlo è lo stesso Gruppo con una nota ufficiale, vediamo tutto nell’analisi.

I nuovi arrivi di Zurich

In particolare, oggi, Zurich Bank ha annunciato il reclutamento di 18 nuovi consulenti. Nell’Area Nord Est, Davide Totolo dà il benvenuto a Roberto Liva; Ida Morelli, a capo dell’Area Emilia, accoglie nel suo team Maria Paola Montinari. Entrano nell’Area Centro, guidata da Stefano Capanna, Giovanni De Santis, Luca Baiocco e Daila Ferrati; L’area Sud, sotto la guida di Antonio Fiordellisi, accoglie consulenti dal track record consolidato e di elevata expertise, come Sonia Stanislao e Luigi Ferraro e la nuova Area 11 di Angelo Petriccione si espande con l’ingresso di Roberto Pirrò. Con l’obiettivo di supportare ulteriormente lo sviluppo della rete, entra nella squadra Zurich Bank anche Maurizio Teresi, a diretto riporto della Direzione Commerciale.

Il ricambio generazionale

Inoltre, fanno il loro ingresso 9 giovani talenti grazie al programma di formazione e valorizzazione “Talent NextGen” lanciato da Zurich Bank a fine settembre 2023. Si tratta di un’iniziativa ideata dalla Banca per formare i giovani consulenti finanziari under 35 e avviarli alla professione, tramite supporti economici, formativi – fin da subito per il superamento dell’esame di abilitazione OCF e successivamente per i primi due anni – e di affiancamento sul territorio con consulenti più senior. Entrano così a far parte della Rete Zurich Bank Michele Monaco, Lorenzo Cercio, Antonio Borrelli e Cristina Salamone, che si aggiungono all’Area Sud; Paola Silvestri e Antonio Maria Scappatici che si unisce all’Area Centro; Denis Golubev e Nicolò Oggiano per l’Area Nord Ovest e Luigi Treccani Degli Alfieri per l’Area Lombardia.