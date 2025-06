Wimbledon 2025, montepremi da record: ecco quanto incasseranno i vincitori

Il torneo di Wimbledon 2025, terza prova stagionale del Grande Slam, segna un nuovo massimo storico in termini di montepremi: l’All England Lawn Tennis Club ha annunciato uno stanziamento complessivo di 53,5 milioni di sterline (circa 63 milioni di euro), con una crescita su base annua pari al +7%. Il dato conferma la tendenza espansiva degli ultimi anni, con un raddoppio rispetto al budget del 2014 e un incremento del 37% rispetto all’edizione pre-pandemica del 2019.

Premi più alti per i campioni: 3 milioni di sterline

La novità principale del torneo in programma dal 30 giugno al 13 luglio 2025 riguarda i vincitori del singolare maschile e femminile, che percepiranno 3 milioni di sterline ciascuno (oltre 3,5 milioni di euro), cifra mai raggiunta prima nel circuito britannico. L’aumento è dell’11,1% rispetto ai 2,7 milioni di sterline del 2024.

A cascata, anche gli altri premi vengono ritoccati al rialzo:

Finalisti: 1,52 milioni di sterline

1,52 milioni di sterline Semifinalisti : 775 mila sterline

: 775 mila sterline Quarti di finale : 400 mila sterline

: 400 mila sterline Ottavi (R16): 240 mila sterline

240 mila sterline Primo turno (R128): 66.000 mila sterline

Focus sulla sostenibilità economica degli atleti

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia dell’AELTC (All England Lawn Tennis Club), volta a garantire sostenibilità economica a un numero più ampio di giocatori professionisti. Il confronto con i principali tornei Slam vede Wimbledon oggi posizionarsi in linea con gli standard di Roland Garros (circa 53,4 milioni di euro nel 2025) e superiore agli Australian Open (51,6 milioni di euro nel gennaio scorso). Più in ritardo, al momento, lo US Open, che annuncerà i dati aggiornati solo ad agosto.

Doppi, misti e tennis in carrozzina: premi in crescita

Anche le discipline non singolari beneficiano degli aumenti:

Doppio maschile/femminile: 680.000 sterline per i vincitori per team

680.000 sterline per i vincitori per team Doppio misto : 135.000 sterline

: 135.000 sterline Wheelchair e quad: fino a 68 mila sterline per i campioni

Il rafforzamento del montepremi si accompagna ad alcune innovazioni strutturali. Prima di tutto, l’introduzione del line calling elettronico su tutti i campi, con eliminazione definitiva dei giudici di linea. Ci sarà poi uno slittamento delle finali alle ore 16:00 locali per massimizzare l’audience globale, in particolare nel mercato asiatico e nordamericano.

Gli effetti sul piano della visibilità mediatica e delle attivazioni commerciali sono attesi in ulteriore crescita: secondo stime preliminari di Deloitte UK, l’indotto totale del torneo potrebbe superare i 400 milioni di sterline, con un impatto diretto su turismo, hospitality e retail nell’area metropolitana di Londra.