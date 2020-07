Wall Street Italia, copia digitale in regalo iscrivendosi alla newsletter

E’ disponibile in formato cartaceo e digitale il nuovo numero mensile di Wall Street Italia, contenente un’intervista esclusiva al presidente Silvio Berlusconi e numerosi altri interventi, dall’ex ministro Corrado Passera (Illimity) allo chef di fama internazionale Niko Romito, a Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum.

“Abbiamo deciso di dedicare tanto all’Italia e all’italianità”, ha anticipato il direttore di Wall Street Italia, Leopoldo Gasbarro, facendo riferimento alle diverse ricette per la crescita racchiuse nell’ultima edizione del magazine.

Non è, però, l’unica novità di questo mese: iscrivendosi alla newsletter, sarà possibile ottenere un coupon per scaricare gratuitamente la copia digitale di questo mese, che è attualmente in edicola.

“Abbiamo deciso di regalare la possibilità di leggere la copia digitale di Wall Street Italia”, ha aggiunto Gasbarro, “fateci sapere quanto e cosa vi piace del magazine, perché senza i lettori un giornale non ha senso di esistere”.