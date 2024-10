Volkswagen in crisi nera: chiusura di tre fabbriche, licenziamenti e tagli salariali. Cosa succede in Germania

Bufera in casa Volkswagen. Dopo i rumor arrivano le conferme. La società automobilistica di Wolfsburg prevede licenziamenti e tagli salariali del 10%. Ad annunciarlo i sindacati secondo cui la Volkswagen sta prendendo in considerazione tagli agli stipendi e licenziamenti generalizzati, nonché la chiusura o la riduzione delle dimensioni dei suoi stabilimenti in Germania.

Volkswagen punta a licenziamenti e tagli salariali del 10%

La direzione della Volkswagen ha recentemente presentato al consiglio un piano che prevede una riduzione del 10% delle retribuzioni in tutti i settori, nonché il congelamento dei salari nel 2025 e nel 2026, secondo quanto dichiarato da Daniela Cavallo, responsabile del consiglio di fabbrica che stima che i lavoratori subiranno tagli salariali di circa il 18% nel periodo considerato.

I lavoratori con determinati accordi salariali collettivi perderebbero anche i bonus e i pagamenti aggiuntivi, ha dichiarato il comitato aziendale composto da un gruppo di membri eletti del personale che rappresentano gli interessi della forza lavoro di un’azienda.

La Volkswagen intende inoltre chiudere tre fabbriche e ridimensionare tutti gli altri impianti in Germania, ha dichiarato Cavallo. Particolarmente a rischio sarebbe lo stabilimento di Osnabrueck. Volkswagen impiega circa 120.000 persone in Germania, di cui circa la metà a Wolfsburg e gestisce un totale di dieci stabilimenti in Germania, di cui sei in Bassa Sassonia, tre in Sassonia e uno in Assia.

“In termini concreti, questo significa eliminare un numero ancora maggiore di prodotti, volumi, turni e intere linee di assemblaggio, ben oltre quanto abbiamo già fatto”, ha dichiarato in un comunicato il sindacato. “Tutti gli stabilimenti VW tedeschi sono interessati da questa situazione. Nessuno è al sicuro”, ha aggiunto Cavallo, avvertendo che i tagli di posti di lavoro erano parte integrante del piano di ristrutturazione.

Il consiglio di fabbrica ha inoltre affermato che Volkswagen sta pianificando l’esternalizzazione di alcuni reparti a società esterne o alle sedi della casa automobilistica all’estero.

I problemi di Volkswagen

La direzione di Volkswagen ha presentato i suoi piani al consiglio di fabbrica separatamente dalle discussioni in corso sugli accordi di lavoro, e il prossimo round di questi colloqui è previsto per mercoledì di questa settimana, quando Volkswagen dovrebbe anche pubblicare i suoi ultimi risultati trimestrali.

A settembre, la Volkswagen aveva avvertito della potenziale chiusura di impianti e aveva dichiarato di voler eliminare una serie di accordi sindacali. Tra questi, gli accordi con i dipendenti con posizioni specialistiche o di leadership, i lavoratori temporanei e gli apprendisti. L’azienda ha anche dichiarato che avrebbe posto fine al suo accordo di protezione dell’occupazione, in vigore per la sua forza lavoro tedesca dal 1994.

Gli annunci sono stati accolti con una forte resistenza dal consiglio di fabbrica e dal principale sindacato tedesco IG-Metall.