Valoritalia presenta oggi a Roma il Report 2025: 9,2 miliardi di valore per il vino italiano

Il mercato del vino certificato in Italia ha toccato quota 9,23 miliardi di euro nel 2024, confermandosi un pilastro dell’economia agroalimentare nazionale nonostante l’instabilità geopolitica e le recenti incertezze legate ai dazi USA. Questo uno dei dati emersi dall’Annual Report 2025 di Valoritalia, che sarà presentato nella suggestiva cornice di Casina Valadier, in Piazza Bucarest a Roma oggi alle 19,

L’evento di presentazione della ricerca, offrirà così ai presenti, numeri, tendenze e prospettive del vino italiano in un contesto globale sempre più instabile. Tra gli interventi previsti, quello del Presidente Francesco Liantonio e del Direttore Generale Giuseppe Liberatore. Spazio anche alla nuova indagine condotta da Nomisma – Wine Monitor su Italia e Canada, con focus su certificazioni e mercati strategici. Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, parteciperà all’evento e intervisterà il Presidente Liantonio per approfondire i temi chiave emersi dal report: export, sostenibilità, consumo consapevole e incertezze legate ai dazi USA.

Il programma dell’evento prevede in apertura i saluti istituzionali del Presidente di Valoritalia, Francesco Liantonio, che darà ufficialmente il via ai lavori. A seguire, Giuseppe Liberatore, Direttore Generale, e Giuseppina Amodio, Direttrice Operativa, presenteranno i numeri e le tendenze emerse nell’Annual Report 2025 di Valoritalia, con un focus sulla solidità del settore vitivinicolo certificato e sulle dinamiche di mercato. Successivamente, Denis Pantini, Responsabile Agrifood e Wine Monitor di Nomisma, illustrerà i risultati della ricerca condotta in collaborazione con Valoritalia sul valore delle certificazioni percepito da imprese e consumatori, con focus comparativo tra Italia e Canada. Il confronto sarà moderato da Giorgio dell’Orefice, giornalista de Il Sole 24 Ore – Radiocor, che guiderà un dibattito dinamico tra i protagonisti del settore su dazi, mercati, export e scenari futuri.

“Nonostante il contesto internazionale complesso, il 2024 si conferma un anno di consolidamento, non brillante ma comunque positivo, con 2,019 miliardi di bottiglie immesse sul mercato, in lieve calo rispetto al 2023 (0,46%) ma in crescita dell’1,4% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Un dato particolarmente significativo che mostra come la filiera italiana mantenga i volumi elevati del 2021, raggiunti con l’inaspettato boom dei consumi dell’era covid, con oltre 110 milioni di bottiglie in più rispetto al 2019, segno di competitività delle nostre imprese anche in momenti difficili come questo”, ha sottolineato Giuseppe Liberatore, Direttore Generale di Valoritalia.