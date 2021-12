Vacheron Constantin: un anno ruggente

Vacheron Constantin arricchisce la sua collezione Métiers d’Art La légende du zodiaque chinois con una nuova creazione che rende omaggio al segno della tigre

Simbolo di potere, autorità e forza, la tigre è la protagonista indiscussa dell’ultima creazione di Vacheron Constantin. Questo felino, considerato il re degli animali nella cultura cinese, seguirà il segno del bue il 1° febbraio 2022. Il modello Métiers d’Art La légende du zodiaque chinois – Anno della Tigre è stato realizzato in due varianti, una con quadrante blu e cassa in platino, l’altra con quadrante bronzo e cassa in oro rosa, ed è disponibile in edizione limitata a 12 esemplari per versione.

Il découpage. Nato dall’unione dell’antica tecnica cinese dello Jianzhi (il découpage della carta) con il découpage Scherenschnitt, il decoro delle foglie sul quadrante è stato inciso direttamente nel metallo. Il disegno, tratto dall’iconografia cinese, rimane semi-incastonato e risalta sulla base in oro grazie alla delicata realizzazione di rilievi più o meno accentuati, che donano un effetto di profondità. A questa fase segue la smaltatura Grand Feu: applicando lo smalto a strati, lo smaltatore riesce ad accentuare l’intensità dei colori blu o bronzo del quadrante. L’applicazione del colore e la fase di cottura, che avviene tra gli 800 e i 900 gradi Celsius, richiedono grande padronanza della tecnica e molta esperienza. Anche la tigre, in platino o in oro rosa, è incisa a mano prima di essere applicata al centro del quadrante.

Le caratteristiche. Questo modello presenta una cassa in platino o oro rosa mentre il quadrante, privo di lancette, indica le ore, i minuti, il giorno della settimana e la data attraverso quattro finestrelle. Queste indicazioni, le prime due a visualizzazione continua e le altre saltanti, esprimono il savoir-faire della Maison nella progettazione e nello sviluppo di quadranti unici. Chiaramente visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro, questo segnatempo è dotato di un calibro 2460 G4 meccanico a carica automatica con massa oscillante in oro 22 carati impreziosita da una croce di Malta, simbolo della Maison. Tutti i componenti del movimento rispettano i requisiti previsti dal Punzone di Ginevra, il prestigioso marchio di qualità di cui Vacheron Constantin è il più fedele rappresentante.

Prezzo: su richiesta.

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di dicembre del magazine Wall Street Italia.