US Open 2024 nella storia del tennis: in palio 75 milioni di dollari

E’ particolarmente ricco il palio per gli US Open di tennis 2024 in programma a Flushing Meadows a New York, nel distretto del Queens, dal 26 agosto all’8 settembre. Sul piatto ci sono premi per 75 milioni di dollari e le più grandi star del tennis si preparano a una vincita record con un montepremi al primo turno che raggiungerà per la prima volta i 100.000 dollari per giocatore. Si tratta di un incremento del 15% rispetto ai 65 milioni di dollari offerti dal torneo dello scorso anno. Tra i favoriti per la vittoria finale ci sono il serbo Novak Djokovic (vincitore della scorsa edizione) e il nostro Jannik Sinner.

US Open 2024 nella storia: ecco perché

Nel 2024, lo US Open si riconferma come il torneo del Grande Slam con il montepremi più alto della storia, continuando una corsa all’aumento che sembra non avere fine. Dopo il record stabilito nel 2023, l’edizione 2024 alza ulteriormente la posta con un incremento significativo: il montepremi complessivo passa da 65 milioni di dollari a 75 milioni di dollari (circa 68,3 milioni di euro al cambio attuale), segnando un aumento di ben 10 milioni di dollari. Questa mossa consente allo US Open di superare Wimbledon, che aveva precedentemente aumentato i propri premi per rimanere competitivo in questa “corsa al più ricco”.

Questo aumento si riflette su tutti i livelli del torneo: i giocatori che perdono al primo turno del singolare guadagneranno ben 100.000 dollari (oltre 91.000 euro). Ecco quanto guadagneranno i giocatori:

Primo turno 100.000 dollari

Secondo turno 140.000 dollari

Terzo turno 215.000 dollari

Round of 16 $325.000

Quarti di finale 530.000 dollari

Semifinali $1.000.000

Secondo classificato $1.800.000

Vincitore $3.600.000.

In totale, gli US Open offrono un montepremi totale superiore a quello degli altri tre tornei del Grande Slam nel 2024. In base ai dati di cambio all’epoca degli eventi, Wimbledon offriva un montepremi di circa 64 milioni di dollari, mentre l’Open di Francia e l’Open d’Australia offrivano ciascuno circa 58 milioni di dollari.

Quanto guadagnano i tennisti

L’anno scorso, agli US Open, Coco Gauff ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam e Novak Djokovic ha conquistato il suo 24° titolo, ampliando il suo record di maggior numero di vittorie per un giocatore maschio nella storia del tennis.

Per i tennisti che giocano per lo più in tornei minori, dove le vincite possono essere di poche migliaia di dollari, arrivare anche solo al primo turno di un Grande Slam come gli US Open può rappresentare un’enorme fortuna. Ad esempio, a Wimbledon quest’anno Lulu Sun ha disputato il suo miglior torneo di sempre come tennista professionista. Eliminata nei quarti di finale, ha guadagnato 474.616 dollari, più del doppio del suo montepremi annuale di 170.678 dollari. Fino a quel momento, Sun aveva guadagnato 313.832 dollari in premi da quando è diventata professionista nel 2022, secondo i dati del WTA Tour.

La finale femminile degli US Open si terrà il 7 settembre e quella maschile l’8 settembre.