Triboo Group e Romina’s: partnership per il piano strategico di comunicazione, social e gestione e-Commerce

Triboo Group, la Digital Transformation Factory milanese quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, annuncia una partnership strategica con Romina’s, il brand beauty fondato da Romina Gingasu.

Grazie a questa collaborazione, Triboo si occuperà della gestione integrata dell’e-commerce e di tutte le attività social del marchio, con l’obiettivo di rafforzarne la visibilità e accelerarne la crescita sui mercati europei.

Il nuovo sito web del brand, www.rominas.com, rappresenta il fulcro di questa iniziativa, offrendo un’esperienza di acquisto fluida e coinvolgente per i clienti.

Romina’s, il brand beauty che invita le donne alla determinazione e sicurezza

Romina’s non è solo un marchio di make-up, ma un vero e proprio simbolo di forza, sicurezza e indipendenza femminile.

Ogni prodotto è pensato per essere più di un semplice cosmetico: è un’esperienza che unisce design sofisticato e funzionalità, trasformando ogni gesto quotidiano in un momento di consapevolezza e affermazione personale. In quest’ottica, il claim “Mark Your Way“, visibile sul sito www.rominas.com, definisce un mindset, un invito rivolto alle donne ad esprimere la propria unicità con determinazione e sicurezza, lasciando il proprio segno in ogni ambito della vita.

“Ogni singolo prodotto è pensato, studiato e ispirato a donne audaci e intraprendenti che ridefiniscono il successo secondo le proprie regole. Con Romina’s voglio creare un simbolo di empowerment e un segno distintivo di fiducia in sé stesse. Il rosso della nostra collezione non è solo un colore, ma un’attitudine, una dichiarazione di sicurezza che illumina chi lo indossa. Perché quando una donna indossa la sua sicurezza, il mondo se ne accorge” – dichiara Romina Gingasu, fondatrice della Romina’s SRL, azienda italiana con sede a Bologna.

Il piano strategico di comunicazione a cura di Sabootage, l’agenzia creativa del Gruppo

Triboo Group affianca Romina’s, portando il proprio know-how digitale per lo sviluppo della piattaforma e-commerce. L’intero progetto strategico di comunicazione è stato affidato a Sabootage, agenzia creativa del Gruppo, che ha accompagnato Romina’s in tutte le fasi chiave: dalla strategia di lancio al progetto UX e UI del sito web, fino alla definizione del brand positioning, per costruire un’identità forte, riconoscibile e innovativa nel panorama beauty.

Sempre a cura di Sabootage, la gestione della strategia social su Instagram e TikTok, con l’obiettivo di potenziare la brand awareness e rafforzare la community.

“Siamo entusiasti di affiancare Romina’s in questa importante fase del suo percorso di crescita. Questa partnership ci consente di valorizzare un brand innovativo, che celebra l’empowerment femminile, mettendo a sua disposizione tutte le risorse digitali necessarie per affermarsi nel mercato europeo” – dichiara Giulio Corno, CEO di Triboo.

Attraverso questa collaborazione, Romina’s punta a rafforzare la propria presenza nel settore beauty e a raggiungere un pubblico sempre più ampio a livello globale, consolidandosi come un punto di riferimento per le donne che vogliono distinguersi e lasciare il proprio segno.