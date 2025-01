Trading: le strategie di Revolut e Trade Republic per il 2025

Crescono i clienti del trading online anche in Italia tra i clienti della cosiddette challenger bank, banche digitali che operano principalmente attraverso delle App. A dirlo i numeri resi noti oggi da due importanti app finanziarie che operano a livello globale, Revolut e Trade Republic che, con l’occasione, individuano anche le strategie dei prossimi mesi.

I numeri 2024 di Revolut in Italia e non solo

In Italia in particolare, secondo Revolut, con oltre 50 milioni di clienti in tutto il mondo, la propensione per gli investimenti è accelerata a un ritmo impressionante: il numero di clienti dell’app che hanno aperto conti di investimento è aumentato del 470%, il più alto nello Spazio economico europeo. E mentre gli investimenti tricolore rimangono prevalentemente maschili, con gli uomini che detengono quasi quattro volte più conti delle donne e portafogli medi di due volte più grandi (€ 1,727 contro € 765), le donne stanno rapidamente entrando nel settore degli investimenti.

L’app Revolut offre un’ampia gamma di opzioni di investimento, con oltre 5.000 asset (azioni Usa, ETF, obbligazioni societarie e governative) disponibili all’interno dell’applicazione. E se i clienti che hanno un’esperienza di trading limitata o nulla, o semplicemente non hanno tempo per fare ricerche approfondite, il servizio Robo-advisor di Revolut è molto vantaggioso, per i clienti di trading più attivi, la società ha introdotto Trading Pro, un abbonamento a pagamento che offre l’accesso a vantaggi di prezzo (ad esempio commissioni più basse sulla maggior parte degli strumenti e limiti di dimensione degli ordini più elevati) e funzionalità di analisi aggiuntive.

Secondo Rolandas Juteika, head of wealth and Trading dell’app, “indici chiave come S&P 500 e Nasdaq hanno registrato una crescita impressionante rispettivamente del 24% e del 31%. L’ascesa dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione tecnologica ha spinto l’entusiasmo degli investitori, insieme alla stabilizzazione dei tassi di inflazione e a un rimbalzo della fiducia dei consumatori. Le elezioni negli Stati Uniti hanno iniettato ulteriore slancio nel rally del mercato azionario, con i principali indici che hanno raggiunto massimi record giorno dopo giorno”.

E nel 2025 la direzione è quella di continuare la strada tracciata lo scorso anno, potenziando “gli investitori con diverse opzioni per il trading senza commissioni all’interno del loro piano e continueremo ad ampliare tale elenco nel 2025” conclude Juteika.

Trade Republic: nuove succursali nazionali in Italia, Francia e Spagna

Trade Republic si configura come la piattaforma usata da una nuova generazione di risparmiatori che sta emergendo in tutta Europa e che prende in mano le proprie finanze. In soli sei anni, questi clienti hanno affidato a Trade Republic, oltre 100 miliardi di euro. “Ciò evidenzia la portata di questo cambiamento e il suo potenziale futuro”, afferma Christian Hecker, co-fondatore di Trade Republic secondo cui “il 2024 è stato un anno di importanti investimenti infrastrutturali. Nell’ultimo anno Trade Republic ha raddoppiato la propria base clienti aggiungendo gli 8 milioni di clienti che complessivamente gestiscono asset per un valore di 100 miliardi di euro. A far da traino alla crescita di Trade Republic soprattutto l’introduzione della carta e degli interessi sulla liquidità. Oggi, un terzo dei clienti proviene da mercati internazionali.

E nel 2025, i piani di Trade Republic prevedono l’apertura di succursali in Italia, Francia e Spagna, per poter offrire prodotti bancari localizzati, come ad esempio conti correnti con Iban locali. La succursale francese avvia l’operatività oggi, le altre due seguiranno a breve e, supportate da un sistema proprietario di regolamento titoli, permetteranno di localizzare l’offerta di prodotti bancari e di risparmio. Ad esempio, oltre un milione di clienti francesi possono ora investire in piani di accumulo senza commissioni sui PEA, i conti di risparmio pensionistico agevolati fiscalmente. I clienti francesi avranno inoltre accesso a un conto corrente francese con un interesse del 3% annuo e un Iban nazionale.

Scalable Capital lancia un ETF azionario globale

Nel panorama di trading, si fa strada anche Scalable Capital, piattaforma digitale di investimento in Germania, che ha lanciato il proprio ETF azionario globale “Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF” (ISIN: LU2903252349). Scalable Capital collabora con l’asset manager DWS, uno dei maggiori emittenti di ETF attraverso il brand Xtrackers, nella costruzione e replica del portafoglio del nuovo ETF.

L’indice di riferimento è l’All Country World (AC World o ACWI) di MSCI, fornitore di strumenti e servizi di supporto nell’ambito delle decisioni mission-critical per la comunità degli investitori globali.