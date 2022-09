Tardy nuovo area head nord ovest di Ubs Gwm

Andrea Tardy è il nuovo area head nord ovest e coordinatore lato Gwm (Global Wealth Management) del client coverage growth entrepreneurs di Ubs Europe SE Italy. Tardy sarà basato a Torino e riporterà a Rosario Sciacca, coordinatore delle 5 aree territoriali di Ubs Gwm in Italia, con la responsabilità di coordinare la presenza dell’area Nord Ovest di Ubs Gwm, focalizzandosi su servizi di consulenza personalizzata e vicinanza fisica agli imprenditori con l’obiettivo di rafforzare le già importanti relazioni sviluppate ed espandere la squadra già presente su questo territorio dalle grandi opportunità. Oltre a tale incarico, si legge nella nota, Andrea Tardy sarà il referente primario di Ubs Gwm per l’Italia sull’iniziativa di Gruppo rivolta a storie imprenditoriali di forte crescita in settori innovativi, che possano richiedere operazioni di finanza straordinaria.

Chi è Andrea Tardy

57enne di origine torinese, Andrea Tardy ha iniziato la sua carriera professionale nel 1989 in IMI Bank in Lussemburgo e a Londra. Nel 1996 è entrato in J.P. Morgan a Londra nel team equity derivatives, EMEA European structuring e marketing. Nel 2000 è diventato managing director – EMEA Head of Wealth Advisory & EMEA Head of Investment Solutions.

Nel 2007 Tardy si è trasferito in Svizzera ed è entrato in Goldman Sachs come head of the Geneva branch, business development UHNW (Ultra High Net Worth) fino al 2009, quando è tornato in J.P. Morgan con il ruolo di managing director – head of Switzerland – head of business development UHNW e membro del global wealth management EMEA management committee. Nel 2017 ha assunto il ruolo di partner nel multi-family office UHNW Stonehage Fleming e dal 2018 è fondatore di Bramerton a Ginevra.