Stop alle retrocessioni, fumata nera da Bruxelles

La consulenza finanziaria, come l’abbiamo conosciuta sinora, non cambierà natura. O almeno, non nel breve periodo. Da Bruxelles è arrivata una brusca frenata sul provvedimento per lo stop alle retrocessioni (Retail Investment Strategy), secondo le indiscrezioni divulgate al riguardo dal “Sole 24 Ore”. Vediamo cosa è successo più nel dettaglio.

La frenata europea sulle retrocessioni

In particolare la Commissione europea sperava in uno spiraglio in favore dell’abolizione delle retrocessioni o inducement (le commissioni pagate da banche e reti di consulenza ai consulenti finanziari che vendono i loro prodotti) dalla riunione di giovedì la presso la Fisma (direzione generale della stabilità finanziaria e dei servizi finanziari della Commissione europea). Ma da quanto è emerso questa apertura non c’è stata, anzi data la barriera alzata dalla gran parte degli Stati rispetto a questa soluzione, la riunione si è conclusa con un certo anticipo e neanche tutte le questioni poste alla platea (erano coinvolti: gli Stati, l’industria, i consumatori) sono state trattate.

Cos’è il Retail Investment Strategy?

Ma qual è il motivo della contesa? Si chiama Retail Investment Strategy ed è il provvedimento a cui sta lavorando la Commissione europea e che innoverebbe la consulenza finanziaria, introducendo un potenziale divieto sulle retrocessioni. La strategia dell’Ue, che deve affrontare la concorrenza di Londra dopo la Brexit, potrebbe includere proprio il divieto di “incentivi” o commissioni ai professionisti del risparmio gestito come parte degli sforzi per offrire agli investitori retail dell’Ue un miglior rapporto qualità-prezzo.

Chi ha votato contro lo stop alle retrocessioni

Infine, per quanto riguarda le posizioni espresse, al “Sole 24 Ore” risulta che abbiano votato contro il divieto Germania, Italia, Austria, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Belgio, Slovenia, Cipro, Lettonia e Francia.

Quindi, dopo tante discussioni sul tema, si è tornati al punto di partenza. Ora starà agli uffici della Commissione trarre le conclusioni e trovare una soluzione per questa situazione che obiettivamente sembra essersi incartata.