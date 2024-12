Sciare con un ottimo rapporto prezzo qualità

La stagione dello sci è appena iniziata e le piste sono già aperte, con uno straordinario aumento di sciatori. Ma una vacanza in montagna, soprattutto per chi scia, va preparata attentamente. Intanto è importante trovare strutture vicine alle piste, o ben collegate; e poi, visto che si passa, comunque, molto tempo in albergo, è necessario trovare strutture di qualità e che, possibilmente, offrano alternative al solo sci, come spa, buoni ristoranti e bar, camere comode ed ampie. Ecco qualche suggerimento.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Santa Caterina Valfurva

È il luogo ideale per lo sportivo, per chi ama la montagna e tutto ciò che si può fare sulla neve.

A 13 km da Bormio, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, circondata da cime maestose Santa Caterina Valfurva ha piste che arrivano fino al cuore del paese; una pista da sci di fondo che si snoda fra i boschi e cime da raggiungibile a piedi dal centro e poi, last but not least, si può sciare da novembre ad aprile; praticamente sicuri di trovare il tutto innevato.

La pista più famosa è la Compagnoni, lunga 5km, dedicata alla campionessa che qui è nata ed ha imparato a sciare. Bellissima anche la pista dell’Alpe, esposta al sole per quasi tutto il giorno. Per chi poi voglia un po’ di mondanità, Bormio è a 15 minuti d’auto.

L’Hotel Sport (Via Magliaga 2, tel.0432.925100 – https://www.hotelsport.info/ ) è uno degli alberghi con il miglior rapporto prezzo qualità delle Alpi con una cucina curata e di alto livello ed una super cantina. Fra l’altro l’hotel organizza escursioni in mountain bike, ciaspolate, passeggiate.

Prezzo nel periodo natalizio a partire da 90€ in mezza pensione.

La Thuile

Meno conosciuta e frequentata della vicina Courmayeur La Thule offre vantaggi di tutto rispetto: ben 152km di piste e poi il collegamento ad un comprensorio sciistico invernale quello della Rosière con skipass unico e senza frontiere. E poi c’è il notevole vantaggio che, la vastità del comprensorio, fa si che le piste e l’accesso agli impianti non siano mai eccessivamente affollati. E chi non ha voglia di avventurarsi su piste di discesa può praticare lo sci di fondo, passeggiate nei boschi, ciaspolate, sci nordico, salite con il gatto delle nevi, ed escursioni sleddog con i cani da slitta.

I più “scatenati” possono poi praticare snowboard e kite e l’heliski che abbina la salita con l’elicottero e la discesa fuori pista.

Chi poi ama le cure del corpo e le terme può andare a solo 4km a Pré Saint Didier, qui c’è una spa con saune, piscine interne ed esterne, tepidarium, con vista sul Monte Bianco.

L’Hotel Planibel (Frazione Entreves 158, tel. 0165.884541 – https://www.hotelplanibel.it/ ) è all’altezza di tanta bellezza e servizio.

Una grande, moderna struttura recentemente totalmente ristrutturata, con un’area wellness grande e bella dotata di un’immensa piscina, sauna, bagno turco ecc.

C’è un’area bambini ed un grande teatro. Tra i vari servizi un ristorante in quota e l’ottimo ristorante La Raclette. Prezzi da 166€ a notte in doppia mezza pensione.

Corvara

Non è Cortina, né Courmayeur, né Madonna di Campiglio, ma sciisticamente parlando Corvara le batte tutte.

Situata nell’assolata valle ai piedi del Sassongher, ad un’altitudine di 1568 metri, Corvara è un vero paradiso dello sciatore. Chi mette gli sci al mattino può errare per centinaia di chilometri di piste, senza mai fare la stessa e con panorami mozzafiato.

Il bravo sciatore può cimentarsi su piste come la Vallon-Boé (4,5km) o la Col Alt o lanciarsi su due fra i più bei itinerari sciistici delle Alpi come il giro della Sellaronda ed il Giro sciistico della Grande Guerra.

E il Greif Hotel Corvara (Strada Parüs 15, Corvara in Badia (BZ), tel. 0471836101 – https://www.hotelgreifcorvara.it/ ) è il paradiso nel paradiso: grandi camere che affacciano sulla valle e i monti circostanti, una enorme piscina ed un idromassaggio esterno, un’area beauty con ogni tipo di trattamento, gestita in maniera super professionale. Non poteva mancare un’ottima cucina nel bel ristorante ed un sapore piacevolmente alpino-tirolese in tutto l’Hotel.

Prezzi a partire da 102€ per notte in mezza pensione, minimo 5 notti.

Avelengo Merano 2000

Ad Avelengo, l’altipiano affacciato sulla conca meranese, è tutto pronto per la nuova stagione. Qui l’inverno è davvero magico e il paesaggio bianco sembra davvero uscito da un libro di fiabe. Il silenzio del bosco con gli alberi spruzzati di neve, le piste baciate dal sole pronte ad accogliere sciatori e snowboarders, l’aria frizzante, la sensazione di pace e giù, nella valle, le luci e i suoni della città di Merano. Avelengo, piccolo mondo incantato, invita a vivere l’inverno in modalità slow, scegliendo di fare ciò che più rende felici, appagati. Che sia un’escursione con le ciaspole attraverso paesaggi quasi onirici o una giornata sulla neve, in famiglia o con gli amici, l’Hotel Chalet Mirabell è il posto ideale per un’esperienza ski in – ski out. Merano 2000 è proprio lì, a due passi: 40 km di piste innevate con splendida vista sul gruppo dell’Ortles e sulle Dolomiti, uno snowpark per snowboarder e freestyler, divertimento assicurato sulle montagne russe con l’Alpin Bob (1,1 km nel bosco tra curve, dossi e looping), funpark invernale e parco giochi all’aperto per la gioia dei più piccoli, un anello per lo sci di fondo di 3 km e diversi percorsi per ciaspole e nordic walking.

L’Hotel Chalet Mirabell (Via Falzeben 112, Avelengo presso Merano, tel. 0473279300 – https://www.residence-mirabell.com )è il luogo perfetto per chi voglia unire sci a benessere e buona cucina; sia per chi sceglie di passare la giornata in hotel sia per chi vuole regalarsi un aprés-ski esclusivo, i 6.000 mq di spa sono un vero Paradiso! Qui lo spirito si rigenera e ritrova il giusto equilibrio lontano dallo stress quotidiano: ci si può perdere nella grande piscina indoor/outdoor (31 metri) dal design elegante, scegliere tra docce emozionali e aromatiche, bagno turco alle erbe, bagno di vapore con acqua salina e saune panoramiche (bio e finlandese), rigenerarsi nella vasca rinfrescante, nella fontana di ghiaccio, nella Ice Pool panoramica o nell’infinity pool di 25 metri, provare il rito dell’Aufguss in sauna, il cinema con sdraio a infrarossi, o indugiare nella whirpool esterna e nell’outdoor lounge con caminetto e vista mozzafiato sulle montagne. Ottima la cucina del bellissimo ristorante e molto piacevole il bar panoramico. Prezzi a partire da 380€

Madonna di Campiglio

Situata nel cuore delle Dolomiti di Brenta, è la più grande area sciabile del Trentino Oltre 150 chilometri di piste sempre innevate e ben tenute, e 58 impianti di risalita che collegano la Val di Sole e la Val Rendena e le tre splendide aree sciabili Folgarida, Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo. Ma, sci a parte, Madonna di Campiglio è notevole da vari altri punti di vista: intanto per lo splendido paesaggio dominato dalle Dolomiti di Brenta, poi per la fitta vegetazione di conifere che arriva fino in paese e poi la vivacità del centro, con piacevoli ed eleganti bar e ristoranti. Qui si viene per sciare, ma chi non scia non si annoia certamente.

Uno degli alberghi più belli e piacevoli è il Golf Hotel (Via Cima Tosa 3, tel. 0465 441003 – https://www.thcampiglio.it/ ), sito a Campo Carlomagno, ha l’impagabile pregio di essere direttamente sule piste: si esce letteralmente dall’Hotel con gli sci ai piedi. Molto bella poi la costruzione, dei primi del ‘900; l’Hotel è stato costruito per una visita di “Sissi”, l’imperatrice d’Austria, e conserva tutto lo charme dell’epoca. Notevole il bellissimo ristorante e la spa con piscina coperta, sauna, bagno turco. Prezzi a partire da 190€

Cervinia

Si chiamava Breuil, ma il fascino “italianissimo”, le cambiò nome in Cervinia. Che la si voglia chiamare in un modo o nell’altro, è una delle località alpine più antiche ed amate dai veri sciatori; è senza dubbio uno dei comprensori simbolo della Valle d’Aosta, con ben 150 chilometri di discese, distribuite su 46 piste ed inoltre è collegata con Zermatt, per un totale di 350 chilometri di piste. Non c’è male. Inoltre, data l’altitudine (il Cervino è ben 4478m e le piste sono tutte oltre i 2000m) c’è neve assicurata e si scia anche d’estate. Tante le funivie del Plateau Rosa, si raggiungono i 3500m, nel cuore del ghiacciaio, dove sono presenti oltre 20 km di piste per lo sci alpino.

V Retreats (Avouil, tel. 0166 871973 – https://vretreats.com/cervino/ ) a 2.050m di altezza, con vista mozzafiato sulla Gran Becca, è una struttura in legno e vetro unica nel suo genere. L’albergo, nuovissimo, inaugurato nel 2023 ha un ambiente accogliente nella sua eleganza e conserva una perfetta atmosfera di montagna. Ha una bella e ben attrezzata spa con piscina panoramica. A disposizione degli ospiti un efficiente servizio di navetta che, in pochi minuti, porta agli impianti di risalita. Molto curata la ristorazione. Prezzi a partire da 255€