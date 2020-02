San Valentino: quanto siete compatibili finanziariamente?

Da sempre, “parlare di soldi” è un grande tabù, a maggior ragione se si è in cerca dell’anima gemella. Il denaro è un argomento particolarmente delicato. In realtà, mettere in chiaro la propria situazione finanziaria è la miglior mossa, quanto meno si ha ben chiaro se siete allineati o meno!

Avere una percezione molto simile del denaro aiuta a prendere insieme delle decisioni importanti, a tener conto e rispettare gli obiettivi reciproci e, forse un giorno, fidarsi l’uno dell’altro per proteggere il proprio futuro finanziario congiunto. Secondo alcuni dati sciorinati dal The Washington Post, il 78% delle coppie che parlano di denaro settimanalmente afferma di essere felice, il 60% lo è se ne discute mensilmente e man mano se ne parla meno, sembra che ne risenta l’affinità di coppia. Percentuali che cambiano in base alla generazione di appartenenza.

Si confronta liberamente sul tema “finanze personali”

74% delle coppie costituite da Millennials

63% delle coppie della Gen X

solo il 56% fra i “baby boomers”

Ma in che modo parlarne soprattutto al primo appuntamento?

Fase 1 – Chi paga?

In teoria chi propone un’uscita dovrebbe pagare. Come proporre l’invito? “Mi piacerebbe portarti a cena una di queste sere” e non “Ti piacerebbe cenare insieme?”. Siate chiari, lineari e decisi. Se qualcuno vi invita e sfoggia la seconda affermazione, vi converrà munirvi di contante e mastercard di ogni genere. In alcune fortuite circostanze potrebbe anche capitare di trovarvi di fronte a colui/colei che preferisce dividere a metà il costo di una cena. Come capire cosa aspettarsi?

Partendo dal presupposto che – per galanteria quanto meno – gli uomini dovrebbero pagare anche se la preda prescelta è finanziariamente autonoma, un modo per chiarire la propria posizione è PALESARLO con largo anticipo.

“Ho acquistato casa qualche mese fa. Certo che il mutuo è impegnativo!”.

Mi sembra un segnale chiaro. Scappate.

Fase 2 – Conoscersi meglio

Parlare di denaro quotidianamente e comprendere le reciproche priorità finanziarie dovrebbe essere del tutto naturale. Una relazione salutare si basa su valori condivisi e il denaro fa parte del processo di conoscenza di questa persona. Se vi parla spesso di viaggi e spese folli, freddatelo/a:

Costa Rica? È la meta dei miei sogni…quando andrò in pensione!

La leggenda

Secondo la tradizione cristiana, il santo donò del denaro ad una fanciulla permettendole di avere una dote e salvarla dalla perdizione. Nobile gesto il suo, testimonianza di un messaggio d’amore.

Il regalo ideale a San Valentino oggi? Un bel dialogo costruttivo.