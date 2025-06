Risparmio gestito: raccolta netta in crescita a gennaio. Obbligazionari al top

Parte in slancio il 2025 per l’industria italiana del risparmio gestito. A gennaio la raccolta netta è stata positiva per 2,3 miliardi di euro, in rallentamento rispetto al mese precedente (+13,4 miliardi a dicembre 2024), ma in decisa crescita rispetto a un anno prima (-2,6 mld a gennaio 2024). Così emerge dai dati preliminari della mappa mensile di Assogestioni relativi al mese di gennaio 2025 elaborati dall’ufficio studi dell’associazione.

Risparmio gestito: a gennaio patrimonio supera 2500 mld di euro

Andando nel dettaglio emerge che il patrimonio gestito è pari a 2.530 miliardi di euro contro i 2.509 miliardi di euro registrati a fine dicembre 2024, supportato da un effetto performance positivo, pari a +0,75%. S

Positiva la raccolta dei fondi aperti, pari a circa +1,6 miliardi (+4,43 mld a dicembre 2024). Tra questi, spicca ancora il dato degli obbligazionari che a gennaio hanno attratto 1,62 miliardi di euro (da +3,2 mld il mese precedente). Azionari e bilanciati hanno invece registrato deflussi rispettivamente per 363 milioni (da -393 mln) e 565 milioni (+67 mln a dicembre).

In riferimento alle gestioni di portafoglio, la raccolta netta di gennaio risulta pari a +373 milioni di euro, ma con una decisa inversione di rotta delle gestioni istituzionali che hanno registrato deflussi per 478 milioni contro i 7 miliardi di euro di afflussi di dicembre. Segno più anche per la raccolta delle gestioni retail che segna 851 milioni da +1,14 miliardi precedenti.