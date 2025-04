Risparmio gestito: marzo positivo, raccolta a +3,7 miliardi

Il mercato italiano del risparmio gestito torna a crescere con decisione. A marzo, la raccolta netta è stata positiva per 3,7 miliardi di euro, in netto aumento rispetto ai +802 milioni registrati a febbraio. Il bilancio da inizio anno si consolida così a +6,8 miliardi di euro, più che raddoppiato rispetto ai mesi precedenti.

Il patrimonio gestito complessivo si attesta a 2.493 miliardi di euro, in lieve calo rispetto ai 2.538 miliardi di febbraio, complice un effetto mercato negativo pari al -1,9%. I dati emergono dalla lettura preliminare di Assogestioni, in attesa della mappa definitiva che fotograferà il primo trimestre 2025.

I dati nel dettaglio

Guardando nel dettaglio il segmento dei fondi comuni, a maggiore partecipazione retail, marzo si è chiuso con una raccolta positiva di 3,8 miliardi di euro, in miglioramento rispetto al +1 miliardo di febbraio. Da inizio anno, il saldo raggiunge così i +6,4 miliardi di euro.

Per quanto riguarda la ripartizione per asset class, i fondi obbligazionari continuano a trainare i flussi, attirando 2,3 miliardi di euro nel mese (dai +2,1 miliardi di febbraio) e portando il bilancio trimestrale a +6 miliardi. Al contrario, i fondi bilanciati hanno registrato deflussi per 1 miliardo di euro, peggiorando rispetto ai -453 milioni di febbraio e accumulando un passivo di 2 miliardi da gennaio. Segnali positivi arrivano invece dai fondi azionari, che tornano a crescere con afflussi per 194 milioni di euro, dopo il rosso di 530 milioni a febbraio. Tuttavia, da inizio anno la raccolta degli azionari resta negativa per 699 milioni.

Gestioni di portafoglio

Sul fronte delle gestioni di portafoglio, il mese di marzo ha chiuso con una raccolta netta negativa per 548 milioni di euro, in peggioramento rispetto al calo di 338 milioni registrato a febbraio. In particolare, si accentuano i deflussi dalle gestioni istituzionali, che hanno perso 1,75 miliardi di euro a marzo e mostrano un bilancio fortemente negativo per 3,6 miliardi da inizio anno.

In controtendenza, le gestioni retail proseguono il loro andamento positivo, con afflussi pari a 1,2 miliardi di euro nel mese e un saldo positivo di 3 miliardi da gennaio.