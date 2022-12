Risparmio gestito, Azimut e Unicredit si alleano

Novità nel risparmio gestito in Italia. Unicredit ha firmato con Azimut Holding, società indipendente di gestione del risparmio leader in Italia, una lettera di intenti che definisce i principi fondamentali per la distribuzione in Italia di nuovi prodotti di risparmio gestito. Positiva la reazione dei titoli in Borsa: in avvio di seduta Azimut avanza dell’1,4% mentre UniCredit si limita a +0,32%.

La partnership, si legge in una nota distribuita alla stampa nel corso di una conferenza stampa con il ceo dell’istituto di credito Andrea Orcel, consentirà alla banca di estendere l’offerta, compresa la potenziale distribuzione dei suoi prodotti bancari. Dal canto suo, Azimut sottolinea l’obiettivo strategico nel conferire maggior valore e dimensione all’attività di risparmio gestito di Unicredit, a beneficio dei suoi 7 milioni di clienti in Italia.

Entrando nel dettaglio della partnership, Azimut costituirà e gestirà autonomamente in Irlanda una società di gestione, che svilupperà prodotti di investimento da distribuire in Italia attraverso la rete di Unicredit, su base non esclusiva. Il lancio dei fondi per i clienti italiani è previsto per la seconda metà del 2023.

Opzione di acquisto sulla società irlandese di Azimut

Unicredit avrà il diritto di esercitare un’opzione di acquisto sulla società di gestione irlandese, interamente controllata da Azimut, tra cinque anni o prima, in base alle circostanze. In caso di esercizio dell’opzione call, la banca potrà contare su una propria fabbrica prodotti ad alto valore che si aggiungerà alla piattaforma Onemarkets Fund e alle altre entità di asset management del gruppo. Orcel ha chiosato: