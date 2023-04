Risparmio gestito: la raccolta scende, ma il patrimonio sale

Raccolta in calo ma patrimonio gestito in aumento a marzo 2023. È questo lo scenario emerso dalla consueta mappa mensile di Assogestioni sui flussi e sull’andamento dell’industria del risparmio gestito in Italia, che conferma la titubanza degli investitori nonostante il mercato stia tentando di rialzare la testa dopo un 2022 orribile.

Nel dettaglio, il patrimonio gestito dell’industria si è attestato a 2.255 miliardi di euro, in crescita di oltre 12 miliardi di euro rispetto a febbraio, quando le masse complessive erano a quota 2.242 miliardi di euro. A influire sul dato, un effetto mercato che l’Ufficio Studi di Assogestioni stima positivo dello 0,8%.

Per contro, la raccolta netta ha registrato deflussi pari a -6,04 miliardi di euro, come conseguenza dei 6,4 miliardi di deflussi registrati dai mandati istituzionali nel corso del mese, che hanno interessato in particolare i big del settore in Italia.

A determinare l’emorragia di flussi a marzo sono soprattutto le gestioni di portafoglio, con deflussi complessivi per 5,5 miliardi (erano 1,7 miliardi a febbraio) su cui pesa, come anticipato, il dato negativo dei mandati istituzionali (che già il mese precedente registravano deflussi per 2 miliardi). Uscite limitate, in parte, dall’andamento positivo del retail, che mette comunque a segno 920 milioni di raccolta.

L’exploit degli obbligazionari compensa le uscite da flessibili e bilanciati

Anche le gestioni collettive, nel complesso, vedono un segno meno a marzo (-515 milioni di raccolta), su cui pesa soprattutto l’andamento dei fondi aperti (-642 milioni). Tuttavia nel porre sotto la lente il dato dei fondi aperti emerge come si consolidino le tendenze legate al buon andamento degli azionari (+588 milioni) e, soprattutto, l’exploit degli obbligazionari che mettono a segno una raccolta superiore ai 2 miliardi e controbilanciano le fuoriuscite (importanti) di flessibili (-1,8 miliardi) e bilanciati (-1,2 miliardi). Nel complesso le gestioni collettive continuano a rappresentare il 52,7% del patrimonio totale di 2.255 miliardi di euro, mentre quelle di portafoglio il restante 47,3 per cento.

La classifica del risparmio gestito per raccolta

Il gruppo che ha raccolto di più è stato Allianz, con 415 milioni, seguito dal Gruppo Montepaschi, con 278 milioni di raccolta, e dal Gruppo Mediobanca, con flussi in entrata pari a 267 milioni. In coda alla classifica della raccolta invece si posizionano il Gruppo Generali, con deflussi pari a -2,8 miliardi di euro, il Gruppo Poste Italiane, con -2,1 miliardi di euro, e il Gruppo Intesa Sanpaolo, con -865 milioni di euro.