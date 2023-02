Qual è il valore della consulenza per famiglie, imprese e paese? Il punto di vista di Banca Mediolanum

di Massimo Doris, AD Banca Mediolanum

La consulenza finanziaria ha vissuto negli anni un importante processo di crescita ed evoluzione, che l’ha portata ad avere un ruolo sempre più centrale nell’affiancare famiglie e imprese nelle scelte d’investimento e di gestione del risparmio.

Banca Mediolanum, soprattutto attraverso l’intuizione del suo storico fondatore Ennio Doris, che può essere considerato uno dei padri fondatori della professione del consulente finanziario, ha fortemente contribuito ad innovare e far evolvere questa figura, che occupa oggi una posizione di primissimo piano nel mondo del risparmio.

La base del nostro impegno poggia sulla forte consapevolezza di come la consulenza finanziaria sia un servizio di capitale importanza per le famiglie, perché si occupa del bene più prezioso che abbiamo dopo la salute: i risparmi di una vita. Consulenza significa per noi prendersi cura a tutto tondo dei bisogni e dei progetti di vita dei clienti, che non si riducono più alla sola gestione dei propri risparmi, ma includono temi oggi sempre più cruciali quali la protezione, il credito e il passaggio generazionale.

Fare questo significa rivoluzionare il rapporto stesso con il cliente: instaurare con lui un rapporto di fiducia nel lungo termine, studiare la sua storia e comprendere l’evolversi delle sue necessità. Non solo, ma anche aiutarlo a governare l’emotività, messa alla prova dall’inevitabile volatilità dei mercati finanziari.

In un contesto storico particolarmente complesso come quello attuale, caratterizzato dal conflitto russo-ucraino, dall’inflazione e dall’alta variabilità dei listini azionari e obbligazionari, consulenza non significa solo capacità di ascolto verso il cliente, ma anche capacità di educarlo e formarlo.

Basti pensare che attualmente gli italiani tengono fermi circa 2.000 miliardi di euro nei conti correnti bancari nonostante un’inflazione al 12,3%, il che significa bruciare in un anno oltre 170 miliardi. Di fatto, si tratta di una sorta di patrimoniale, che sta lentamente erodendo i risparmi accumulati con tanto sacrificio. Ma quanti italiani sono consapevoli di tutto ciò? Pochissimi: dominati dalla paura e dalla preoccupazione delle spese quotidiane, tendono ad essere poco lungimiranti nella gestione dei risparmi che tengono in conto corrente.

Ecco perché la consulenza finanziaria rappresenta oggi un vero valore aggiunto per famiglie e imprese e, sono convinto, ci sia all’orizzonte un enorme spazio di crescita per questa professione.

