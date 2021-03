Private banking: SocGen apre la sede in Italia

L’Italia è uno dei più importanti mercati di wealth management nell’Unione europea, con una clientela composta da grandi famiglie, imprenditori internazionali e intermediari finanziari, fortemente interessata all’offerta di private banking del Gruppo Societe Generale.

Questo panorama di mercato ha spinto Societe Generale ad aprire – a Milano – una nuova succursale specificamente dedicata al mercato italiano. Il progetto, considerato come un passaggio naturale per consolidare una presenza di lungo termine nel nostro Paese, si è concretizzato con la conversione in succursale di quello che era l’ufficio di rappresentanza aperto nel 2017.

Alessia Manghetti – scelta come responsabile della nuova succursale di Milano e già responsabile dell’ufficio di rappresentanza fin dalla sua creazione – continuerà a lavorare a stretto contatto con i team di private banking di Societe Generale Lussemburgo, da cui la succursale dipende, nonché con i gruppi di private banking operativi nei paesi strategici di Lussemburgo, Svizzera e Monaco.

Alessandro Gumier, Country Head di Societe Generale Global Banking and Investor Solutions in Italia ha affermato: “La prossimità è sempre stata centrale nella nostra strategia di crescita: vogliamo essere vicini ai clienti per rispondere ai loro bisogni con soluzioni innovative e personalizzate. È uno dei nostri punti di forza e il mercato ce lo riconosce. In tale contesto, l’offerta del Private Banking andrà ad integrare la gamma di prodotti e servizi già offerti da Societe Generale a clienti italiani: un ulteriore pilastro per sostenere ed accompagnare i clienti in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Sono quindi molto felice che il nostro Private Banking abbia deciso di rafforzare la propria presenza in Italia, ciò conferma la rilevanza del nostro paese quale mercato strategico per il Gruppo Societe Generale”.

Italia, mercato strategico

In qualità di player di riferimento nel wealth management in Europa, Societe Generale intende accompagnare le famiglie e gli imprenditori anche italiani nel loro processo di internazionalizzazione, offrendosi come partner bancario di fiducia per aiutarli a finanziare i loro progetti di crescita sui mercati esteri e offrire loro soluzioni di diversificazione nell’allocazione dei loro investimenti.