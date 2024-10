Premio Masi 2024: a Monteleone21 firmata la storica botte di Amarone dai cinque premiati

Si è tenuta a Monteleone21, il nuovo e innovativo centro polifunzionale Masi nel cuore della Valpolicella, la cerimonia di premiazione della 43esima edizione del Premio Masi, che dal 1981 porta in Valpolicella personalità nazionali e internazionali altamente rappresentative di civiltà e cultura. I cinque Premiati – l’imprenditore triestino Riccardo Illy, lo scultore vicentino Arcangelo Sassolino e l’attivista e scrittrice ambientalista Sara Segantin per il Premio Masi Civiltà Veneta; la produttrice toscana Donatella Cinelli Colombini per il Premio Internazionale Masi Civiltà del Vino; Fratel Gedovar Nazzari, Economo Generale dell’Opera Don Calabria, per il Grosso D’Oro Veneziano – hanno firmato la storica botte di Amarone nelle cantine Masi, simbolo del premio,

Fil rouge della 43 esima edizione del Premio Masi è “Il circolo virtuoso della Bellezza“, che sottolinea la ricerca dell’armonia e dell’umanesimo come contrappunto all’estrema e asettica forma della specializzazione e settorializzazione estreme in un mondo sempre più tecnologico. In altre parole: cercare e costruire Bellezza affinché l’uomo, con i suoi valori, bisogni e aspirazioni, possa mantenere una centralità di fronte al progresso e alla tecnica, pur riconoscendo che essi sono risorse irrinunciabili al servizio dell’umanità.

Premio Masi: il Circolo virtuoso della Bellezza secondo i cinque vincitori

Nell’occasione della firma i protagonisti hanno espresso cosa significhi per loro ricevere il prestigioso riconoscimento in questa edizione in nome de “Il Circolo virtuoso della Bellezza”. Tutti e cinque hanno infatti dimostrato nel loro operare come la ricerca e la creazione della Bellezza mantengano l’uomo al centro, con i suoi valori, bisogni e aspirazioni, anche a fronte del freddo progresso tecnologico:

Secondo Riccardo Illy (Premio Masi Civiltà Veneta): “Ringrazio la Fondazione per questo riconoscimento, che mi onora e che

sento particolarmente significativo, poiché i valori che esprime fanno parte della mia formazione e visione d’impresa. La ricerca

del “buono” e del “bello” ha da sempre ispirato la mia attività d’imprenditore; il Polo del Gusto, e Incantalia rappresentano un

punto di arrivo e il risultato di un viaggio appassionante nel sistema impresa del nostro Paese, ricco di idee innovative, famiglie

tenaci, invenzioni speciali, prodotti unici. Di questo viaggio, il Veneto, e tutto il Nord Est, è stato senz’altro un capitolo

fondamentale; è un territorio che conosco bene, soprattutto per quanto riguarda la capacità e creatività imprenditoriale, e di cui

ho avuto modo di scoprire e ammirare tante aziende splendide, dedicate, spesso da molte generazioni, alla ricerca del buono e del

bello. Grazie, quindi, per avere accolto il nostro progetto d’eccellenza come nuovo tassello di questa bellissima tradizione”.

Per Arcangelo Sassolino (Premio Masi Civiltà Veneta): “Ricevere il Premio Civiltà Veneta nell’ambito del prestigioso

Premio Masi è per me motivo di onore e soddisfazione. Questo riconoscimento, così strettamente legato alla mia terra d’origine,

mi riempie di orgoglio e mi conferma quanto importante sia mantenere un dialogo continuo tra cultura, tradizione, innovazione

e impresa. Le mie radici venete sono parte fondamentale della mia ricerca artistica, ho scelto di mantenere il mio studio nel

vicentino proprio per poter usufruire delle straordinarie eccellenze del nostro territorio. Credo fermamente che l’arte e l’impresa

possano collaborare per generare visioni nuove e creare linguaggi espressivi capaci di parlare al presente e al futuro”.

Sara Segantin (Premio Masi Civiltà Veneta) ha così commentato: