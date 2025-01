Nel nuovo episodio del podcast settimanale di Wall Street Italia ci concentriamo su tre notizie finanziarie importanti. Subito il focus su Donald Trump il quale ha dichiarato che i tassi “devono scendere subito” e si aspetta una risposta della Fed orientata a tenerli fermi a gennaio. Monte dei Paschi di Siena ha annunciato un’Offerta Pubblica di Scambio su Mediobanca, valutata 13,3 miliardi di euro, con l’obiettivo di sfidare il duopolio Intesa-Unicredit. René Benko è stato arrestato in Austria. Il tycoon al centro del crac immobiliare di Signa da 50 miliardi di euro. Benko è indagato in quattro Paesi, tra cui l’Italia, dove la Procura di Trento ha rivelato intrecci criminali legati a speculazioni edilizie e appalti in Alto Adige e Trentino. Ascoltalo subito.