Nel nuovo episodio del podcast settimanale di Wall Street Italia analizziamo tre notizie chiave per i mercati finanziari. Primo focus sul crollo di Wall Street dopo la nuova ondata di dazi imposta da Trump: bruciati 2.000 miliardi di dollari, con pesanti ripercussioni anche in Europa. Poi l’attenzione si sposta sul metodo controverso usato del presidente amerricano per calcolare le tariffe, criticato dagli economisti. Infine, il caso Tesla: nonostante un trimestre debole, il titolo torna a salire sulle speculazioni di un possibile addio di Elon Musk alla politica. Ascoltalo subito.