A giugno l’inflazione si mantiene sullo stesso livello dei due mesi precedenti mentre prosegue la fase di rallentamento del tasso di crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa”, come anche dell’inflazione di fondo. Così rende noto l’Istat e sulla base di tali dati l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la top ten delle città più care d’Italia in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluogo di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti ma di tutte le città monitorate dall’Istat.