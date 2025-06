Musk sfida Trump, la Bce taglia i tassi e i Btp vanno a ruba

È stata una settimana di fuoco sui mercati globali. Dallo storico tonfo in Borsa di Tesla dopo lo scontro pubblico tra Elon Musk e Donald Trump, al nuovo taglio dei tassi deciso dalla Bce con una pausa estiva sempre più probabile. Intanto, l’Italia fa il pieno di fiducia con richieste record per i nuovi Btp quinquennali e per i titoli di Stato green. Tutto questo — e cosa significa per gli investitori — nella nuova puntata di NFS: le Notizie Finanziarie della Settimana di Wall Street Italia. Ascolta subito il podcast.

