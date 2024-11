MPS accelera “grazie” al MEF, Fed prende tempo sui tassi, Meta multata dall’UE

Questa settimana ci concentriamo su tre notizie importanti per i mercati. Il MEF ha venduto il 15% scatenando il rally di MPS. Powell si pronuncia sulle prossime mosse della Fed, prendendo tempo e ipotizzando una pausa sui tassi dopo i tagli dei mesi precedenti. Meta dovrà pagare una salatissima multa all’UE, per abuso di posizione dominante, in merito all’uso del servizio Facebook Marketplace. Ascolta il podcast targato Wall Street Italia.

