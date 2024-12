Questa settimana ci concentriamo su tre notizie importanti per i mercati. UniCredit ha lanciato un’Offerta Pubblica di Scambio da 10 miliardi di euro per acquisire Banco BPM, definita “inusuale” e respinta dal cda dell’istituto di Piazza Meda. A novembre Italia ed Eurozona registrano nuovi aumenti sull’inflazione: energia e alimentari trainano il rialzo. Warren Buffett ha annunciato la distribuzione di un miliardo di dollari alle fondazioni di famiglia, designando anche i successori fiduciari per gestire l’eredità. Ascolta il podcast targato Wall Street Italia.