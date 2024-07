Il terremoto Taylor Swift travolge anche l’economia italiana, Milano epicentro dell’indotto

Il ciclone Taylor Swift travolge anche l’Italia, confermando la potenza della cosiddetta “Swiftconomics”, ovvero l’influenza economica della pop star americana e la sua capacità di generare attività economiche rilevanti con i suoi tour. I concerti della cantante, infatti, muovono milioni di fan pronti a mettere mano al portafoglio per biglietto, trasporti, alloggio, cibo e merchandising. Il tutto con un effetto al rialzo sulle economie locali, e anche sui prezzi.

Milano, epicentro dell’indotto

Nel nostro Paese, l’epicentro del “terremoto Swift è Milano” dove, il 13 e 14 luglio, si terranno le uniche due date italiane dell’Era Tour. Fan previsti: circa 128mila. Tantissimi in arrivo da tutta Italia, ma anche dall’estero. Secondo uno studio di Confcommercio Milano ognuno di loro – in media – spenderà qualcosa come 1.380 euro, dagli hotel ai ristoranti, ai trasporti. In totale, quindi, un indotto turistico di oltre 176 milioni e mezzo di euro per la città. L’occupazione alberghiera nel week end della Swift è salita al 70%, la richiesta di affitti brevi lievitata dell’11%.

Secondo gli ultimi dati di Airbnb le prenotazioni effettuate nel 2023 e nei primi mesi del 2024 per venire a Milano durante il Tour 2024 sono cresciute di oltre il 250% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Considerando anche i fan provenienti dall’estero, più di 1 prenotazione su 4 a livello globale arriva dagli Stati Uniti, con un aumento di quasi il 600% dei turisti statunitensi a Milano rispetto allo stesso periodo a luglio 2023.

Incrementi significativi nei trasporti

Ma gli effetti sui prezzi del tour della pop star americana sono visibili anche sui trasporti. Secondo i dati Trainline, piattaforma per l’acquisto di treni e pullman, il numero di passeggeri sui treni da Napoli e Roma è quasi raddoppiato, con un aumento rispettivamente del 117% e del 92%, rispetto alla settimana precedente. Notevole anche l’incremento sulla Milano-Firenze, con un +69%. Ma anche i fan d’oltralpe della cantante statunitense prediligono il treno. La tratta Zurigo-Milano ha visto un incremento dei passeggeri del 360% in questo periodo.

Dati record anche per gli aeroporti. Tra Linate e Malpensa – conferma la Sea – da venerdì 12 a lunedì 15 luglio (tra arrivi e partenze) il traffico previsto è in aumento dell’8,7% con oltre 540 mila passeggeri.

Biglietti alle stelle

Infine, la follia dei prezzi dei biglietti per il concerto. Con l’avvicinarsi delle due date, anche i prezzi dei biglietti sono letteralmente schizzati fino a superare i 13mila euro.