Euro 2024: ecco chi sono gli allenatori più pagati

Tutto pronto per gli Europei di calcio 2024, in programma in Germania da oggi, venerdì 14 giugno, il più importante campionato in Europa per squadre calcistiche maschili che si svolge ogni quattro anni dal 1960. La prima partita dell’Italia è in calendario sabato 15 giugno alle ore 21 contro la nazionale dell’Albania.

La nazionale italiana ha vinto il torneo nel 1968 e nel 2021 a Wembley, in Inghilterra. Presenti in campo tanti tra i migliori calciatori del pianeta, da Cristiano Ronaldo, passando per il francese Kylian Mbappè, fino al belga Romelu Lukaku. Ma non solo i giocatori. Gli Europei sono una vetrina eccezionale anche per gli allenatori. Ma quanto guadagnano? Ecco la classifica stilata da Calcioefinanza.com anche in base ai dati di Finance Football con gli stipendi di tutti i Ct delle Nazionali presenti in Germania.

Euro 2024: chi sono gli allenatori più pagati

Al primo posto tra gli allenatori presenti ad Euro 2024, il più pagato è l’inglese Southgate con 5m,8 milioni di euro netti di ingaggio, seguito dal tedesco Nagelsmann con 4,8 milioni di euro. Chiude il podio Robert Martinez del Portogallo con 4 milioni di euro.

Luciano Spalletti che guida la Nazionale italiana si piazza al sesto posto con 2,8 milioni di euro netti. Ecco tutti gli altri.

Gareth Southgate (Inghilterra) – 5,8 milioni di euro netti Julian Nagelsmann (Germania) – 4,8 milioni di euro netti Roberto Martinez (Portogallo) – 4 milioni di euro netti Didier Deschamps (Francia) – 3,8 milioni di euro netti Ronald Koeman (Olanda) – 3 milioni di euro netti Luciano Spalletti (Italia) – 2,8 milioni di euro netti Vincenzo Montella (Turchia) – 1,8 milioni di euro netti Murat Yakin (Svizzera) – 1,6 milioni di euro netti Ralf Rangnick (Austria) – 1,5 milioni di euro netti Domenico Tedesco (Belgio) – 1,5 milioni di euro netti