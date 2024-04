Conti deposito: rendimenti alti fanno gola a 4,5 milioni di italiani

Giovane, tra i 25 e 34 anni e residente nel Nord Ovest, e con preferenza per il canale online: questo a grandi linee l’identikit di chi sceglie il conto deposito secondo un’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti mUp Research e Norstat, secondo cui ben quattro milioni e mezzo di italiani ne hanno aperto uno negli ultimi dodici mesi.

Conto deposito: sono i rendimenti a renderli attraenti

Che il conto deposito sia tornato in auge lo mostrano i dati: secondo un’analisi del comparatore le ricerche online di questi prodotti sono cresciute, nel 2023, del 169% rispetto all’anno prima.

Ma il rinnovato interesse nei confronti dei conti deposito è facilmente spiegabile se si guarda ai tassi di rendimento. Secondo le simulazioni di Facile.it, nel caso dei conti deposito vincolati, i tassi con scadenza del vincolo a 60 mesi hanno una redditività lorda che può arrivare al 4,75%, percentuale che scende al 4,45% nel caso di vincolo a 36 mesi e al 4,20% per quelli a 12 mesi.

Per quanto riguarda i conti deposito non vincolati, invece, i tassi di interesse offerti in questo momento da alcune banche possono arrivare addirittura al 5% per tutte e tre le scadenze (12, 36 e 60 mesi).

Conto deposito: chi lo sceglie

L’indagine rivela che l’apertura di un conto deposito nell’ultimo anno è stata particolarmente frequente tra i giovani: ben il 16,4% fra i rispondenti ha un’età compresa tra i 25 e i 34 anni. Il 14,6% invece ha tra 35 e 44 anni.

Tra i canali maggiormente utilizzati per sottoscrivere un conto deposito, vince l’online, scelto da più di 1 su 2 (60%), mentre il 32,5% si è recato in filiale. Solo il 7,5% dei rispondenti, invece, lo ha fatto tramite un agente/mediatore fisico. In quasi 7 casi su 10 è stato attivato presso un istituto di credito con cui si aveva già un rapporto in essere.

Oggi sono più di 14 milioni (34% dei rispondenti) gli italiani che hanno dichiarato di possederne almeno uno e, tra questi, oltre 1,7 milioni (4,3%) di averne più di uno.

A livello geografico sono soprattutto i residenti del Nord Ovest ad utilizzare questo prodotto finanziario; qui più di 4 rispondente su 10 (41,5% vs 34% a livello nazionale) hanno dichiarato di essere intestatari di almeno un conto deposito. Guardando alle fasce anagrafiche, invece, è diffuso soprattutto tra gli italiani con un’età compresa tra i 25 e i 34 anni (45,5%).