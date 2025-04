Cina blocca gas Usa, Bce taglia i tassi e Mps approva OPS su Mediobanca

Nel nuovo episodio del podcast settimanale di Wall Street Italia partiamo dal blocco cinese alle importazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti: secondo il Financial Times, da oltre 10 settimane Pechino ha interrotto gli acquisti. A seguire, focus sulla BCE che ha tagliato i tassi d’interesse di 25 punti base: per Christine Lagarde l’inflazione cala, ma le tensioni sui dazi frenano la crescita. Infine, l’assemblea di Mps ha dato il via libera all’OPS su Mediobanca: l’86% degli azionisti ha votato a favore, mentre Caltagirone conferma la sua posizione da primo azionista privato. Ascoltalo subito.

