Bitcoin, si avvicina l’halving. Cosa significa?

Intorno al 20 aprile, secondo quanto riporta Bloomberg, si terrà il quarto halving di Bitcoin e i minatori dovranno affrontare perdite per oltre 10 miliardi di dollari.

L’halving, in italiano “dimezzamento” è un evento cruciale per il settore delle criptovalute e per l’intero panorama finanziario, poiché riducendo la ricompensa per l’estrazione provoca un calo del numero di nuovi Bitcoin in circolazione, facendo potenzialmente salire il prezzo delle valute esistenti.

Cos’è l’halving (dimezzamento) del Bitcoin?

Il dimezzamento dei Bitcoin è un evento pre-programmato che si verifica ogni quattro anni circa, riducendo della metà la ricompensa dei blocchi per i minatori. Questo meccanismo riduce la velocità con cui nuovi Bitcoin entrano in circolazione.

Al momento, il Bitcoin ha un tasso di inflazione inferiore al 2%, che scenderà a meno dell’1% dopo il dimezzamento nell’aprile 2024, come afferma David Weisberger, CEO della piattaforma di trading CoinRoutes.

Quando è avvenuto il primo dimezzamento del Bitcoin?

Il primo dimezzamento dei bitcoin è avvenuto nel novembre 2012. Il dimezzamento successivo è avvenuto nel luglio 2016 e quello più recente nel maggio 2020.

La ricompensa per il mining, o sovvenzione, è iniziata a 50 BTC per blocco quando il Bitcoin è stato creato nel 2009. L’importo si dimezza ogni volta che avviene un nuovo dimezzamento. Ad esempio, dopo il primo dimezzamento, la ricompensa per il mining di Bitcoin è scesa a 25 BTC per blocco.

L’ultimo dimezzamento avverrà nel 2140. A quel punto, ci saranno 21 milioni di BTC in circolazione e non verranno più create monete. Da quel momento, i minatori guadagneranno solo le commissioni di transazione pagate dagli utenti che effettuano transazioni sulla blockchain.

Il dimezzamento del Bitcoin fa aumentare il prezzo?

In teoria, l’evento di dimezzamento del Bitcoin riduce il tasso di creazione di nuovi Bitcoin e, di conseguenza, può potenzialmente far salire il prezzo a causa della riduzione dell’offerta di nuove monete. Ciò si basa sui principi fondamentali della domanda e dell’offerta: se la domanda rimane costante mentre l’offerta diminuisce, il prezzo dovrebbe aumentare. Storicamente, il prezzo del Bitcoin tende a salire in seguito a eventi di dimezzamento, anche se molti altri fattori sono in gioco nel mercato e questo schema non è garantito.