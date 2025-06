Perché l’unione tra Mps-Mediobanca rischia di minacciare il sistema bancario italiano

Nel teatro del panorama bancario italiano prosegue la lotta a colpi di offerte pubbliche di scambio. Iniziano però a diventare evidenti alcuni problemi che gli stessi analisti del settore avevano segnalato fin all’inizio del risiko. La mossa di Monte dei Paschi di Siena (Mps) appare giorno dopo giorno sempre più come un colpo di teatro che una strategia ponderata. L’OPS lanciato su Mediobanca solleva più interrogativi che certezze, evidenziando una mancanza di visione industriale e una potenziale distruzione di valore per entrambe le istituzioni coinvolte.

Mediobanca ha costruito nel tempo un modello di business focalizzato su segmenti ad alto valore aggiunto, come il wealth management e l’investment banking. L’operazione di Siena rischia di compromettere questa identità, introducendo elementi di incertezza e potenziali conflitti di interesse. La fusione proposta non presenta sinergie evidenti, considerando le differenze strutturali e culturali tra le due banche, rischiando di portare una perdita significativa di clienti, soprattutto nei settori che richiedono indipendenza e professionalità. A tutto ciò va aggiunto che l’incertezza derivante dall’operazione potrebbe spingere le risorse umane più qualificate a cercare opportunità altrove, indebolendo ulteriormente la nuova entità.

A dirlo sono i grandi investitori internazionali – da BlackRock a Fidelity, da State Street a Goldman Sachs – che hanno già fatto sapere di “votare” contrariamente l’operazione. Parliamo di professionisti del mercato, che riconoscono perfettamente il valore delle operazioni e se queste sono prive di sostanza e fondamento. Non è un caso che anche soggetti come BNP Paribas e Santander restino scettiche. Se il cuore della finanza globale non trova ragioni per essere fiduciosi forse allora è il caso di rivedere la partita.

La valutazione dell’azione Mps è complicata dalla presenza di attività fiscali, crediti deteriorati e contenziosi legali per un totale di 3,3 miliardi di euro. Questi fattori rendono l’offerta meno appetibile per gli azionisti di Mediobanca, che potrebbero vedere diluito il valore delle loro partecipazioni senza un adeguato compenso.

In un contesto economico che richiede stabilità e visione, operazioni di questo tipo rischiano di minare la fiducia degli investitori e di compromettere la solidità del sistema bancario italiano. Distruggere valore in un settore che fatica a competere a livello europeo è un lusso che l’Italia non può permettersi. È auspicabile che le autorità competenti e gli stakeholder valutino attentamente le implicazioni di questa proposta, privilegiando soluzioni che garantiscano crescita sostenibile e tutela degli interessi di tutti gli attori coinvolti.