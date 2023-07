Paris Haute Couture: Zuhair Murad

Lo stilista libanese si avventura in un territorio inesplorato abbracciando tutta l’eleganza del nero, lasciandosi ispirare, per la prima volta, dal regno notturno

A cura di Margherita Calabi

Per la collezione couture autunno-inverno 2023/24, presentata al Hotel de Potocki, antica residenza della nobile famiglia polacca Potocki nell’8° arrondissement di Parigi, Zuhair Murad sfida la sua inclinazione a creare collezioni piene di colori vibranti e si avventura in un territorio inesplorato abbracciando tutta l’eleganza del nero, lasciandosi ispirare, per la prima volta, dal regno notturno.

La notte è un regno di mistero fatto di vite segrete, stelle luccicanti sospese tra il regno del sogno e della realtà, memorie e seduzione. Con questa misteriosa visione va in scena la collezione: falene argentate nei toni del viola spiccano su giacche in velluto, caratterizzate da colletti geometrici. Delicato pizzo abbellisce l’orlo di maniche, fondendosi con la trama morbida di lunghe gonne da un altissimo spacco.

Abiti corti in morbido tulle nero e pantaloni in macramè argento sono impreziositi da pizzi e intricati ricami. Motivi asimmetrici nei toni del nero e dell’argento evocano il fascino delle piume di corvo, mentre il pipistrello, con il caratteristico arco delle sue ali, ispira i contorni dei colletti, compare sui bustini degli abiti e la sua ombra è proiettata su una cascata di tulle in creazioni da gran sera. Poiché è proprio lui la vera regina della notte.

Zuhair Murad, collezione Haute Couture autunno-inverno 2023/24

Cappe voluminose in taffetà donano un’allure accattivante e fascinoso ai lunghi abiti couture, mentre i corsetti modellano il corpo, con un’aria di mistero, accennando ad una bellezza sensuale. Al chiaro di luna, rose in organza sbocciano in bouquet surreali a nei toni del rosso, del lilla e del malva. I loro steli creano delicati ricami in filo d’argento che, baciati dai raggi di luna, adornano abiti sontuosi e tailleur pantalone dal fascino maschile. Maestose rose nere spuntano sui preziosi abiti, donando un tocco dark e romantico ad ogni creazione.

Tutto in questa collezione – vera e propria ode alla notte – emana un’aura di opulenza medievale, dove stravaganti elementi gotici vengono reinterpretati in chiave moderna e dove il nero – l’essenza stessa della seduzione – regala una nuova aura misteriosa alle iconiche silhouette del designer libanese.

Zuhair Murad, collezione Haute Couture autunno-inverno 2023/24