Paris Haute Couture: Giambattista Valli

Lo stilista italiano presenta una collezione divertente, frivola, impertinente, con un’allure tutto parigino

A cura di Margherita Calabi

La prima giornata della Haute Couture parigina si è conclusa con un défilé d’eccezione: quello del wonderboy Giambattista Valli, designer amato da celebrities, principesse e attrici in tutto il mondo.

Audace, creativa e soprattutto romantica, ogni creazione firmata GV è realizzata con una maestria unica. Nel magico mondo del designer italiano si intraprende un viaggio nel cuore dell’eleganza e del lusso, all’insegna della delicatezza e della femminilità. Dalla nascita della Maison nel 2005, infatti, Giambattista Valli è il punto di riferimento per lo stile glamour, con un tocco di puro incanto. Chiffon, stampe floreali, ricami lussuosi, un’esplosione di colori e forme sono il cocktail vincente per creazioni “Va Va Voom” (ecco come le definirebbe Carrie Bradshaw di Sex and the City) che, stagione dopo stagione, non smettono di stupire.

L’orologio segna le 20:00 quando, nella nuova sede della Maison – in stanze con moquette color crema, petali di rosa sparsi qua e là e sedie allineate alle pareti come in un salon di couture vecchio stile (quelle chic!) – va in scena la collezione di Alta Moda dello stilista per il prossimo autunno-inverno.

Sul moodboard della sfilata, foto d’archivio in bianco e nero degli atelier couture degli anni ’50 si sovrappongono ad immagini recenti scattate negli atelier della Maison. Difficile notare la differenza: “L’idea di couture fluttua nel tempo, non appartiene ad un’epoca specifica. Credo che la modernità sia radicata nel classicismo”, racconta il designer backstage. In front row, ad ammirare le sue creazioni oltre ad Anna Wintour ci sono anche Nicky Hilton con la mamma Kathy, Bianca Brandolini d’Adda e Olivia Palermo. Tutte grandi fan del marchio, dalla prima all’ultima.

In passerella sfilano creazioni caratterizzate da nuovi volumi, ogni abito è stato concepito come se avesse una personalità a sé, ogni silhouette ha un carattere unico. La palette di colori – dal nero profondo al bianco ottico, dal Bois de Rose all’assenzio e argento – contribuisce a dare un teatrale tocco di sensualità. Ella Richards apre lo show con un abito bustier nero con una crinolina asimmetrica bordata di volant in organza bianca e ballerine in velluto nero. E tutte le creazioni che seguono altro non sono che la più pura essenza di Valli: divertenti, frivole, impertinenti, con un’allure tutto parigino. Bravo!

La prima uscita della sfilata Haute Couture di Giambattista Valli per l’autunno-inverno 2023/24

Giambattista Valli, collezione Haute Couture autunno-inverno 2023/24