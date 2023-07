Paris Haute Couture: Georges Hobeika

La collezione autunno-inverno 2023/24 della Maison libanese è un’ode alla vitalità e al potere luminoso dei sogni

A cura di Margherita Calabi

Come ogni stagione, l’appuntamento per il défilé di Georges Hobeika è al Palais De Chaillot, in Place du Trocadéro, dove si può ammirare la vista panoramica più famosa della Torre Eiffel con la sua imponente struttura. Nelle sale del Théâtre National de la Danse va in scena la collezione autunno-inverno 2023/24 della Maison libanese, che è un’ode alla vitalità e al potere luminoso dei sogni. I designer immaginano un mondo poetico e colorato, illuminato da capi che esaltano la femminilità, donando a chi le indossa una nuova sicurezza.

“Questa collezione celebra la speranza e l’ottimismo. Abbiamo scelto colori tenui e silhouette fluide che evocano gioia, dolcezza e libertà”, affermano i direttori creativi Georges e Jad Hobeika. Lo show, un susseguirsi di nuove idee, vede protagonista l’attrice cinese Fan BingBing che sfila in passerella con un seducente look, che sembra uscito da una fantasia.

Georges Hobeika, collezione Haute Couture primavera-estate 2023

L’attrice cinese Fan Bingbing sfila in passerella per Georges Hobeika, collezione Haute Couture primavera-estate 2023

L’expertise degli atelier si esprime attraverso la raffinatezza di tessuti come la seta, il raso duchesse, l’organza, lo chiffon crêpe e la georgette, nonché la raffinatezza delle decorazioni – cascate di cristalli, piume e perle -, che uniscono trame di velluto con turbinii iridescenti di petali realizzati con la più meticolosa precisione. Motivi floreali e botanici fioriscono sui delicatissimi ricami: una visione idilliaca, coronata da voli di libellule, testimonia l’impegno della casa nei confronti della natura.

La collezione ha una palette di colori dominata da rosa, lilla, blu e verde. Raffinati accessori completano ogni look: cinture a forma di tulipano, orecchini “alati” e fiori “cristallizzati” uniscono armoniosamente la natura e la couture, l’eleganza e la gioia di vivere.

Infine, l’abito da sposa: un capolavoro mozzafiato, all’interno di una collezione dedicata ai sogni, che rappresenta la quintessenza dell’artigianato e tutta la competenza artistica della Maison. Delicati ricami evocano il fascino etereo della nebbia e dell’incanto.

Georges Hobeika, collezione Haute Couture primavera-estate 2023

La sposa di Georges Hobeika, collezione Haute Couture primavera-estate 2023