Paris Haute Couture: Elie Saab

Lo stilista libanese reinterpreta le atmosfere dei Tudor in abiti seducenti che rispecchiano opulenza, ricchezza e sensualità

Nelle suggestive sale del Muséé des Arts Décoratifs, ubicato nell’ala occidentale del Palazzo del Louvre (anche noto come Pavillon de Marsan), va in scena la collezione di Haute Couture autunno-inverno 2023/24 di Elie Saab. Un trionfo di bellezza.

In passerella ogni look svela uno scorcio di un lontano passato: con un’immaginazione regale, il designer reinterpreta le atmosfere dei Tudor in una lente contemporanea. Muse cinematografiche nelle pellicole medievali – Cate Blanchet in Elizabeth, Sophie Marceau in Braveheart, Kiera Knightly in The Duchess, Marion Cotillard in Macbeth, Charlize Theron in Biancaneve e il cacciatore, Isabelle Adjani in Queen Margot e Angelina Jolie in Maleficent – sono il punto di partenza della collezione A Glamour of Yore, una seducente narrazione di leggende e racconti con abiti che rispecchiano ricchezza, opulenza e sensualità.

Inarrivabili, sensibili, delicate, queste eroine sfilano in passerella con indosso creazioni dalle sagome strutturate – con quei dettagli e ricami intricati tipici della Maison libanese – nei toni del rubino, dell’ametista e del verde smeraldo, mentre ricchi drappeggi in velluto donano un tocco di eleganza drammatica ai capi. E poi i dettagli: rose Tudor ricamate di paillettes compaiono su collo e spalle, donando una nuova forza romantica ad ogni silhouette, mentre ricami in oro e perline di cristallo danzano sulle trecce dei corsetti.

Elie Saab, collezione Haute Couture autunno-inverno 2023/24

Trame complesse si intrecciano sontuosamente su volumi raffinati e maestosi: ogni filo di seta è un inno alla bellezza inafferrabile delle muse di Monsieur Saab. Cappe in crêpe cristallizzato e pizzo di velluto avvolgono gli abiti in nel mistero più incantevole. Perle e api dorate si ritrovano su ricami di foliage in creazioni dal tocco gotico ed irriverenti piume color cipria ondeggiano insieme a luccicanti paillettes in silhouette con fantasie vedo non vedo. E poi la sposa: una visione finale ed eterna, che lascia una scia ricamata di magnetismo.

In questa collezione Monsieur Elie Saab unisce passato e presente in fantasiose interpretazioni di bellezza: ogni creazione è altamente glamour e venera il potere infinito della femminilità. Come solo Monsieur Saab sa fare.

Elie Saab, collezione Haute Couture autunno-inverno 2023/24

La sposa di Elie Saab, collezione Haute Couture autunno-inverno 2023/24