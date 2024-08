Oasis tornano in concerto nel 2025, ecco l’impatto economico del tour

Per la serie a volte ritornato, la brit-band più famosa degli ultimi 20 anni, gli Oasis, hanno annunciato una reunion che ha scosso il mondo della musica e non solo. La dichiarazione ufficiale su X (ex Twitter) e il piano per un tour di 14 date in Inghilterra e Irlanda tra luglio e agosto 2025 sono il culmine di anni di speculazioni e speranze dei fan.

Il tour dei fratelli Gallagher avrà inizio il 4 e 5 luglio 2025 al Principality Stadium di Cardiff e proseguirà con date prestigiose come quelle al Manchester Heaton Park, Wembley, lo Scottish Gas Murrayfield Stadium e il Croke Park di Dublino.

I biglietti per il tour saranno in vendita a partire dal 31 agosto su Ticketmaster, e l’attesa è alta. L’uscita della Deluxe 30th Anniversary Edition di Definitely Maybe il 30 agosto aggiunge ulteriore valore e rilevanza alla reunion. Questo ritorno non solo celebra la carriera leggendaria degli Oasis ma potrebbe anche segnare una nuova fase di successo per Liam e Noel Gallagher, che sembrano pronti a mettere da parte le loro divergenze per un ritorno trionfale.