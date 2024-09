Warren Buffett taglia ancora la quota in Bank of America

Warren Buffett ha esteso le sue vendite di azioni di Bank of America, accumulando un totale di 6,97 miliardi di dollari da luglio ad oggi. Nell’ultimo giro di transazioni, rivelato ieri in un deposito normativo giovedì, Berkshire Hathaway ha liquidato 760 milioni di dollari di stock da martedì. Tuttavia, Berkshire rimane il principale azionista della Bank of America, con una partecipazione di circa l’11% valutata a 34,7 miliardi di dollari, sulla base del prezzo di chiusura di ieri.

Se Berkshire continua a vendere, la sua quota nella seconda banca più grande degli Stati Uniti potrebbe presto scendere sotto la soglia regolamentare del 10% che richiede alla holding di divulgare le transazioni entro pochi giorni. In tal caso, Buffett potrebbe aspettare settimane per rivelare le transazioni — tipicamente offrendo istantanee trimestrali.

Il 94enne ha iniziato a costruire l’investimento di Berkshire in Bank of America con un accordo da 5 miliardi di dollari in azioni privilegiate e warrant nel 2011. Dopo anni passati ad aumentare la quota e lodare la leadership della banca, Buffett non ha offerto nessuna spiegazione pubblica per la sua decisione di ridimensionare la propria quota.