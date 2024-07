Wall Street: S&P 500 e Nasdaq segnano nuovi record dopo parole Powell (Fed). Il trend dei futures Usa

9/07 · 16:33

Wall Street apre in modo contrastato dopo i record di chiusura di S&P 500 e Nasdaq Composite. Le speranze di un taglio dei tassi d’interesse aumentano in seguito al rapporto sull’occupazione di giugno. Attesa per i dati sui prezzi al consumo e alla produzione e l’intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.