Wall Street: S&P 500 chiude oltre 5.500 per prima volta, Tesla +10%. Trend futures, oggi chiusura in anticipo per borsa Usa

Trend poco mosso dei futures sui principali indici azionari Usa dopo la sessione positiva di ieri, sostenuta secondo i trader dalle dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell, che ha riconosciuto che l’inflazione degli Stati Uniti sta facendo progressi, avvicinandosi al target del 2%.

Lo S&P 500 ha così guadagnato lo 0,62%, a 5.509,01 punti, terminando la giornata di contrattazioni per la prima volta al di sopra della soglia di 5.500 punti.

Il Nasdaq Composite è balzato dello 0,84% a quota 18.028,76, chiudendo anch’esso al record di sempre, sostenuto dal rally di Tesla, pari a +10%, dopo il dato relativo alle consegne di auto elettriche relativo al secondo trimestre dell’anno.

Il Dow Jones Industrial Average ha riportato un rialzo di 162,33 punti, +0,41%, a quota 39.331,85.

Il New York Stock Exchange chiuderà in anticipo nella sessione odierna alle 13 ora di New York e rimarrà chiuso nella giornata di domani, in occasione della festa nazionale degli Stati Uniti del 4 luglio, ovvero dell’Independence Day.

Alle 7.05 circa ora italiana i futures sul Dow Jones perdono lo 0,09%, mentre i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq arretrano rispettivamente dello 0,10% e dello 0,07%.