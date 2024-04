Wall Street: futures Usa poco mossi dopo recupero vigilia. Titolo Nvidia +4,4% post tonfo

22/04 · 17:06

Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio ha annunciato importanti cambiamenti nella leadership aziendale, nominando Matteo Colaninno come Presidente e Michele Colaninno come Amministratore Delegato. Inoltre, è stato approvato un significativo programma di acquisto di azioni proprie, con l’obiettivo di riacquistare fino a 14.354.000 azioni per un valore massimo di 41.500.000 euro.