Wall Street: futures ingessati in attesa annuncio tassi Fed e dopo settimana migliore 2024 per S&P 500 e Nasdaq

A Wall Street i futures sui principali indici azionari Usa sono ingessati, in attesa del grande market mover di questa settimana, ovvero della riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, che inizierà nella giornata di domani, martedì 17 settembre, per concludersi mercoledì 18 settembre, con l’annuncio sui tassi.

Venerdì scorso lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,54% a quota 5.626,02, mentre il Nasdaq Composite è salito dello 0,65% a 17.683,98 punti.

Il Dow Jones Industrial Average ha messo a segno un rialzo di 297,01 punti, o dello 0,72%, a quota 41.393,78.

Wall Street riparte dopo quella che è stata la migliore settimana dell’intero 2024 per gli indici S&P 500 e Nasdaq, grazie ai buy che si sono intensificati in vista dell’attesissimo primo taglio dei tassi Usa da parte della Fed in più di quattro anni, successivo alle continue strette monetarie anti-inflazione annunciate negli anni 2022 e 2023.

Nelle ultime sessioni sono tornate a intensificarsi le probabilità di un taglio dei tassi di 50 punti base da parte della Fed, che si erano smorzate nelle ultime sessioni.

I mercati scommettono ora su un taglio di 50 punti con una probabilità pari al 47%, in forte rialzo rispetto alla probabilità del 28% di giovedì scorso e con una probabilità poco inferiore a quella di una sforbiciata di 25 punti base.

Su base settimanale, lo S&P 500 è salito la scorsa settimana del 4%, mentre il Nasdaq Composite è balzato del 5,9%.

Il Dow Jones ha guadagnato durante la settimana il 2,6%.