Wall Street: futures in rialzo. S&P 500 riparte dopo settimana peggiore dal marzo 2023

Wall Street riparte dopo che lo S&P 500 ha chiuso venerdì scorso la settimana peggiore dal marzo del 2023. I futures sui principali indici azionari Usa sono in rialzo: alle 7.15 circa, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,26%, quelli sullo S&P 500 avanzano dello 0,37%, mentre i futures sul Nasdaq sono in rialzo dello 0,56%.

Sessione decisamente negativa per i principali indici azionari Usa, quella di venerdì, a seguito della pubblicazione del report occupazionale Usa di agosto, che ha seminato incertezze su quelle che saranno le prossime e imminenti mosse di politica monetaria della Fed, al termine del meeting del 17-18 settembre.

Lo S&P 500 ha chiuso la seduta di venerdì scorso in calo dell’1,73% a 5.408,42 punti. Male anche il Nasdaq Composite, che ha sofferto un ribasso del 2,55% a 16.690,83 punti, scivolando in fase di correzione, in calo di oltre il 10% rispetto al suo valore di chiusura record. Il Dow Jones Industrial Average ha perso 410,34 punti, o dell’1,01%, a quota 40.345,41.

L’esito del forte sell off per lo S&P 500 è stato un calo su base settimanale del 4,3%, il peggiore dal marzo del 2023. Il Nasdaq è crollato su base settimanale del 5,8%, al ritmo più forte dalla settimana del 2022, mentre per il Dow Jones la perdita su base settimanale è stata pari a un ribasso del 2,9%.