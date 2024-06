Wall Street: futures in lieve rialzo. Focus occupazione Usa, rimbalzano probabilità tagli tassi Fed

4/06 · 16:15

Wall Street apre in ribasso a giugno, con timori per l’economia USA. L’indice Ism manifatturiero scende a 48,7 punti, segnando il diciottesimo mese di contrazione. Il settore delle costruzioni mostra debolezza con una diminuzione dello 0,1% nelle spese. Attesi i rapporti Jolts e sull’occupazione. Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq in calo. Il prezzo del petrolio Wti scende al Nymex.