Wall Street: futures in lieve calo. In Asia borsa Tokyo -1,5%. Fed: Kashkari non esclude rialzo tassi

Trend in lieve ribasso per i futures sui principali indici azionari Usa, dopo la sessione contrastata della vigilia.

In particolare il Dow Jones è salito ieri per la quinta sessione consecutiva, in rialzo dello 0,08%, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un rialzo dello 0,13%. Il Nasdaq è sceso dello 0,1%.

Alle 7.15 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones e sullo S&P 500 cedono lo 0,05%, mentre i futures sul Nasdaq arretrano dello 0,07%.

In Asia occhio all’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo, che arretra dell’1,5% viaggiando attorno a quota 38.250 punti.

Occhio alle dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari, che ieri ha commentato il trend dell’inflazione, affermando che, a suo avviso, la Federal Reserve potrebbe essere costretta a non tagliare i tassi nel corso del 2024.

“Credo che sia molto più probabile dovere attendere più tempo rispetto alle attese o rispetto a quanto il pubblico stia prevedendo in questo momento, fino a quando non vedremo gli effetti della nostra politica monetaria”.

Kashkari non ha escluso neanche il rischio di un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed.