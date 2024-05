Wall Street: Dow Jones riparte dopo la migliore settimana del 2024 e l’ottava seduta consecutiva di buy

10/05 · 17:05

Barclays, il colosso bancario britannico, ha annunciato Gian Marco Martino come il nuovo Chief Financial Officer per la divisione europea, in attesa di approvazione dalle autorità. Con un’esperienza di oltre 30 anni nel settore finanziario, Martino porta con sé un’esperienza significativa dalla sua recente posizione come CFO di Credit Suisse.