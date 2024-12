Vodafone, ok da antitrust Uk a fusione con Three nel Regno Unito

La fusione da £15 miliardi tra Vodafone Group e Three ha ottenuto il via libera dall’autorità antitrust del Regno Unito, aprendo la strada alla creazione del più grande operatore di telecomunicazioni del paese in termini di fatturato.

Le preoccupazioni legate all’impatto di questa fusione sulla concorrenza sono state mitigate da impegni a investire in un ampio aggiornamento della rete mobile del Regno Unito e a proteggere i consumatori dagli aumenti di prezzo, ha dichiarato giovedì l’Autorità per la Concorrenza e i Mercati (CMA).

L’accordo con l’unità britannica della famiglia miliardaria Li, CK Hutchison Holdings, dovrebbe stimolare la concorrenza nel settore e potrebbe migliorare la qualità delle reti mobili, ha affermato la CMA.