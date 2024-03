Vodafone: fusione con CK Hutchison nel radar della CMA

La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha espresso la sua preoccupazione per una significativa riduzione della concorrenza, per consumatori e aziende nel Regno Unito, in seguito alla fusione tra Vodafone Group e CK Hutchison Holdings.

L’autorità ha manifestato l’intenzione di verificare le affermazioni degli operatori mobili secondo cui l’accordo favorirebbe gli investimenti e ha dato a Vodafone cinque giorni per raggiungere un accordo accettabile con l’agenzia.

L’accordo, laddove venisse finalizzato, creerebbe il più grande operatore mobile del paese. Questa fusione, tuttavia, deve fronteggiare un’indagine approfondita, a meno che Vodafone non offra delle soluzioni per placare le preoccupazioni dell’autorità di vigilanza britannica.